Como siempre, las autoridades indolentes de Sinaloa, queriÃ©ndonos reprimir: Sabuesos Guerreras

Como siempre, las autoridades indolentes de Sinaloa, queriéndonos reprimir: Sabuesos Guerreras

Integrantes del colectivo Sabuesos Guerreras acudieron a manifestarse frente al Palacio Municipal, desde donde el Gobernador y el Presidente Municipal de Culiacán observaron el desfile patrio, sin embargo fueron reprimidos

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ Para no dejar pasar la conmemoración del aniversario 209 de la Independencia de México, familiares de personas desaparecidas del colectivo Sabuesos Guerreras acudieron a manifestarse frente al Palacio Municipal, desde donde el Gobernador y el Presidente Municipal de Culiacán observaron la jornada, sin embargo estos fueron reprimidos.

El grupo, que llegó temprano y colocó un tendedero con imágenes para pedir ayuda para localizar a sus familiares y algunos carteles con consignas de justicia, se instaló frente al Palacio y una vez que comenzó el desfile fue echado para atrás y parcialmente cubierto con cadetes del Instituto Estatal de Ciencias Penales.

“Desde que llegamos trataron de quitarnos, no les hicimos caso”, relata Mafalda Neriz, una de las activistas.

“Primero estábamos aquí y lo que hicimos fue tratar de recorrernos un poco, pero si anda por ahí y un comandante de la Policía Municipal que, o sea, casi a empellones nos quita; somos rebeldes, somos desobediencia civil y somos fuertes porque estamos unidas y no nos quitamos”.

Mafalda y otra de los familiares fueron echadas para atrás hasta la cerca y enfrente se formaron los cadetes por órdenes de un elemento de la Policía Municipal.

Luego, ellas idearon como avanzar unas calles hacia el sur y encontraron un lugar para desfilar entre contingentes con una manta manuscrita con la leyenda “vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

Ambas permanecieron en medio de la avenida Álvaro Obregón y gritaron la consigna ante la mirada del Gobernador Quirino Ordaz Coppel y el Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, pero en un par de minutos fueron de nuevo obligadas a replegarse hasta la orilla y las cubrieron con cadetes.

“Si, es que nosotros no pedimos permiso, pero como era o es un desfile militar, pues por respeto también (no entraron al principio), pero ya vimos que después venían otros contingentes de escuelas, y una compañera y yo nos metimos, nos fuimos caminando, caminando y nos metimos, las demás compañeras nos esperaron aquí”, agregó Neriz.

“Cuando mi compañera y yo nos quedamos aquí, si trataron de venir a quitarnos, y salió a apoyarnos Romanillo (ex funcionario de la Fiscalía) y les dijo que aquí nos dejaran, que nada más nos pedía que por favor no nos metiéramos, hasta que terminara y así lo hicimos, porque también sabemos respetar”.

Mirtha Mendoza, otra de las miembros del grupo, exhortó a la autoridad que sean más sensibles y que eviten reprimirlas.

“... que se sensibilicen con nosotros, porque ellos también tienen familia; nadie está exento de esto, y puede que el día de mañana sean ellos, pero sí te aseguro algo: si fuera alguno de la familia de los gobernadores, de los presidentes municipales, créeme que no pasaban 24 horas cuando esa persona aparece como ya ha pasado en otros lugares”, expresó.

“Entonces no entiendo el por qué proteger la vida de otras personas que tienen, no sé, son hijos de funcionarios, creo que la vida de todos es igual, tanto de un jornalero como de un hijo de un funcionario; entonces, no entiendo el por qué esa manera de reprimirnos, esa manera de pisotearnos, vaya, por qué no buscarlos a todos por igual”.

A Mirtha se le preguntó cómo se sentía por los actos de represión de la Policía y los cadetes.

“Como siempre las autoridades indolentes, queriéndonos reprimir, queriéndonos retractar de lo que nosotros queremos manifestarles a ellos”, dijo.

“De verdad que sí es algo doloroso, aparte del dolor que cargamos con nuestros desaparecidos, seguir soportándolos y estar aguantado lo que ellos quieren hacer en contra de nosotros, porque creo que no estamos haciendo algo que les perjudique, estamos manifestándonos de manera pacífica como lo hace cualquier ciudadano”.