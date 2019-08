ComparecerÃ¡n diputados de Morena que votaron contra matrimonio igualitario

Comparecerán diputados de Morena que votaron contra matrimonio igualitario

El miércoles tienen la audiencia ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia los seis legisladores que rechazaron la propuesta de los matrimonios gay en Sinaloa; depende del fallo si busca afiliarse o no a ese partido, adelanta Flora Miranda

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Será el miércoles de la próxima semana cuando los seis diputados de Morena en el Congreso del Estado que votaron contra el matrimonio igualitario comparezcan ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, informó Flora Isela Miranda Leal.

La Diputada local guasavense expuso que en su caso no puede proceder la expulsión de Morena porque no es militante, pero sí la pueden sacar del grupo parlamentario por no coincidir con su plataforma política.

“En todo caso sigo siendo diputada y ahí estaría para estar apoyando las iniciativas con las que inicié con Morena y las que he propuesto. Podemos llegar a un buen término”, aseveró.

La legisladora reconoció su interés en afiliarse a Morena en el futuro, pero eso dependerá del fallo que emita la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

“Yo lo valoro, el 4 (de septiembre) voy al derecho de audiencia en la Comisión de Honor y Justicia y ahí habría de tomar una decisión, por más que me quiera afiliar, ahí me van a enjuiciar y habría qué esperar”, comentó.

“Uno no se puede afiliar a donde no lo quieren o donde se dicen no compartir los estatutos o principios de este proyecto político, pero tengo la intención y me motiva estar dentro de Morena, no estoy afiliada a ningún partido y si no habría que valorar si puedo o debo afiliarme; si no, mantenerme como lo he venido haciendo, una política activa sin la filial de un partido”.

Miranda Leal destacó que por congruencia su postura sigue siendo que no comparte el matrimonio igualitario como se planteó en el Congreso del Estado, aunque sí lo aprobaría si se propone mediante otra figura jurídica, para que la comunidad LGBT tenga los derechos como todos los demás.

La Diputada subrayó que en caso de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia determine no expulsarlos y solo les aplique una sanción o amonestación en donde no se laceren sus derechos políticos, permanecerá en Morena.