Comparte Alicia Gil 'Dos adornos pa' tu frente'

La cantante mochitense presenta su tercer disco, además realiza en Culiacán una presentación especial

Leopoldo Medina

“Ahora bailo al ritmo de otro, te aviso besé otras bocas, y te juro, me gustó, pues al calor de otros brazos, mi cuerpo se acostumbró”,versa el tema Dos adornos pa'tu frente, que la cantante sinaloense Alicia Gil promueve de su tercer disco.

Visiblemente emocionada por el lanzamiento de su nuevo sencillo, la intérprete originaria de Los Mochis, dijo que este tema está dedicado a los infieles.

“Esta es la primera vez que vengo a promocionar mi música a Culiacán, lo he hecho más en California, donde radico, también en lugares como Guadalajara, y ahora estoy aquí”.

La intérprete de 'El que hoy está en tu lugar' compartió que este nuevo disco del mismo título estará compuesto por 10 temas, del cual se desprende Dos adornos pa'tu frente, el cual ya tiene video oficial, una producción de Ariel Barreras.

Alicia platicó que su proyecto musical lo inició en Los Mochis, cantando primeros en bares, hoteles, grupos digitales, entre otros, compaginando su pasión por la música como pianista, con la docencia, hasta tomar la decisión de seguir el camino en el ambiente musical, lanzándose a grabar un disco en el 2012.

“Mi primer disco se tituló Escápate y fue enfocado al amor, del cual se desprendió el sencillo del mismo nombre, de Ariel Barreras, bajo la producción y dirección de Juan Zamudio Lizárraga, el cual tuvo una buena aceptación entre el público”, señaló la intérprete.

Escápate llegó a presentarse en programas como VideoRola, y Bandamax, además de las principales radios del país en lugares como Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, y Guadalajara.

Tras un año de constante trabajo por sus presentaciones, en el 2014, Alicia fue dirigida y producida por el maestro Manuel Cázares con el disco 'Llévame al cielo', melodía que sonó fuerte en Guadalajara y en diversas radiodifusoras del país.

Para el 2015, la cantante es vista por Pedro Rivera y durante un año trabajó en Cintas Acuario, con quienes realizó el disco 'El que hoy está en tu lugar', el cual también tuvo éxito en la radio.

Abriéndose paso

Gil platicó que el regional mexicano es uno de los géneros que ella disfruta escuchar desde que era pequeña, por lo que buscó su lugar en este ambiente tan dominado por los hombres.

“A las mujeres se nos relega mucho en este ambiente, hay mucho machismo, es triste que los mismos compañeros no nos dejan llegar, nos hacen un poco el feo, no te toman en cuenta, y son bien contados los productores o dueños de compañías que te dan una oportunidad”, resalto Gil.

Reconoció que abrirse camino no ha sido fácil, pero aún así no la desmotiva a seguir con su sueño de trascender en la música, por ello continúa con sus presentaciones, como la que tuvo recientemente en Culiacán, en conocido bar, acompañada también del grupo Los del Nido.

“De lo mucho o poquito que llevo hecho en mi carrera, me siento orgullosa, porque a mí me ha costado, y gracias a Dios me he topado con gente buena en el camino que ha creído en mí, y no paro, sigo vigente”.

Su objetivo es que su música se conviertan en mensajes de amor, de desamor.

“Quiero que el público viva sus canciones, las haga suyas, que los haga revivir buenos recuerdos”, dijo.

“Busco que mi nombre prevalezca, el intento lo seguiré haciendo hasta donde pueda, y hasta donde Dios me lo permita”.

