Comparten Marisela y Marylin Odessa una blanca Navidad

Tras grabar un villancico juntas, la hija de ‘La Dama de Hierro’ recuerda cómo han sido sus navidades

Fernando Espinoza

MAZATLÁN._ La Navidad es el pretexto perfecto para que Marisela y su hija Marilyn Odessa se reencuentren. Pero no solo en estas épocas, desde siempre, las cantantes se olvidan de sus compromisos y no dejan pasar las fechas decembrinas sin estar juntas.

Marisela tiene aproximadamente 40 años de trayectoria musical, sus éxitos Dama de hierro, Enamorada y herida, Sin él, Sola con mi soledad y El chico aquel, entre muchas otras, le han dado reconocimiento internacional.

La prensa y sus fans le han puesto apodos como “La Dama de hierro” o “La Diva de la voz aterciopelada” , mientras que su hija, de 28 años, busca poco a poco un lugar privilegiado en el mundo de la música.

Marilyn no grita a los cuatro vientos que es hija de Marisela, de hecho, es sus entrevistas se limita a hablar de su carrera, de sus sueños, planes, y de sus aciertos dentro de la industria musical.

Y es precisamente cuando habla de aciertos que destaca que es parte de la cartera de artistas de Lizos Music, sello discográfico de Banda MS, bajo la dirección de Sergio Lizárraga, quien fue el responsable de reunir por primera vez a madre e hija para grabar.

Las cantantes mexicoamericanas viajaron hasta Mazatlán y entraron a los estudios de Lizos Music para grabar Blanca Navidad, y aprovecharon para grabar el video musical, que ya está disponible en el canal de YouTube de los estudios.

Aprovechando la época, Noroeste contacto a Marilyn Odessa vía telefónica para hablar sobre la Navidad y un poco de los detalles de la grabación que apenas se estrenó el 13 de diciembre, donde se dijo satisfecha por el resultado de dueto, aunque un poco temerosa por las exigencias de su mamá.

- ¿Cómo recuerdas las navidades de tu infancia?

Mis navidades de niña siempre eran súper emocionantes, como no me tocaba compartir mucho tiempo con mi mamá durante el año, la Navidad sí me tocaba compartir con ella, y no dejábamos pasar la ocasión.

- ¿Hay algún regalo de Navidad que deseaste y no tuviste?

No, la verdad mi mamá siempre me trataba de regalar todo lo que a ella le gustaba.

- Entonces, ¿hay algún regalo que te haya quedado grabado en tu memoria?

Sí, un súper mega barco de Barbie (risas).

- ¿Cómo planeas pasar esta Navidad?

Planeo estar en mi casa con mis hijos, con mi mamá, y familia cercana como todos los años.

- En cuanto a Blanca Navidad, ¿qué significa grabar este tema con tu mamá?

Para mí es un gran honor grabar con mi mamá, y tener este recuerdo para siempre es algo súper especial.

- ¿Hubo miedo al hacer dueto con un artista de ese tamaño o te sentiste cobijada?

Pues sí me dio un poco de nervio porque mi mamá es exigente, no sabía qué podría pasar.

- Le quedan escasos días al año, ¿cuáles son tus propósitos y metas para el 2020?

Tengo muchos planes, quiero seguir cantando y trabajando más que nunca. Ojalá que este año nuevo me dé más oportunidades, voy a seguir trabajando para seguir cumpliendo mi sueño de ser cantante.

- En resumen, ¿cómo viviste en 2019?

Mi 2019 me fue increíble, se me abrieron muchas puertas, canté en muchos lugares y ciudades de los que nunca había oído hablar, fue de mis partes favoritas de año, gracias a Dios la gente me recibió con tanto amor y cariño que la verdad me quedo con más ganas que nunca de empezar un nuevo año.