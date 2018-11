Comparten su mÃºsica David Aguilar y Leiden

CONCIERTO

Comparten su música David Aguilar y Leiden

El cantautor sinaloense y la cubano mexicana cantan juntos el tema Cuando soñaba, prendiendo al público que acudió al Parque Las Riberas, en el Festival Cultural Puro Sinaloa

Nelly Sánchez

Tocar con su grupo en el Parque Las Riberas le fue familiar al cantautor sinaloense David Aguilar, pues años atrás lo hizo una tarde en un Festival de la Juventud, y esta vez junto con la cubano mexicana Leiden, en el Festival Cultural Puro Sinaloa.

Ante cientos de jóvenes, que de pronto bailaron, tomaron fotos y videos, los artistas compartieron sus más recientes temas, durante un poco más de dos horas y media.

Abrió el concierto Leiden, con su energía, para cantar con su banda rock, rap, folk y hasta una ranchera. Letras dedicadas a la vida, al amor, una de ellas a su madre.

Temas como A saber, María Revueltas que está dedicada a su mamá, Por reírnos, Al mar, Calles de papel y Anelhé, entre otras, ofreció.

Pero cuando invitó a la escena a David Aguilar, los espectadores, emocionados, no dejaban de tomar videos y ellos cantaron la pieza Cuando Soñaba.

Circular, Cuando soñaba y Turbio el corazón, fueron otras canciones con las que cerró su participación.

Y tras un receso, en el que cambiaron los instrumentos, volvió al escenario David Aguilar, quien tuvo cinco nominaciones al Latin Grammy, para compartir su repertorio, esta vez acompañado de Ulises y Raúl, dos de sus músicos.

Abrió su presentación con Lentejuelas, siguió con Embrujo y luego Chispas.

"Estoy muy contento de que me hayan invitado al festival, les traje canciones de mis discos más recientes, esta fue compuesta en el Centro de Ciencias", dijo el cantautor para luego interpretar Meteorito.

Con un creativos fondos de pantalla, efectos creados por el artista visual Tachero, Aguilar compartió Abuelo, Los árboles, Desacreditación, Desordenada, Estatua, Eco y Libelula, entre otras, que fueron de las más aplaudidas.

"Sigo siendo de barrio"

Haber tenido cinco nominaciones al Latin Grammy hizo feliz David Aguilar, le gustó cantar en Las Vegas, pero ahora se enfoca en preparar nuevo material.

"Las nominaciones sirven para tener más exposición, estuvo lindo el paseo a Las Vegas, pero ahora estoy preparando nuevo material, voy a lanzar canción por canción, a partir de febrero", dijo, en entrevista previa al concierto.

"Estoy trabajando en el primer tema, son canciones sueltas, cada una producida por un productor diferente, es un proyecto anti álbum, como el pasado, un formato que me gusta de canción libre".

En él, se mantiene fiel a su estilo.

"No es mi búsqueda principal ningún tipo de repercusión mediática realmente, a mí me gusta vivir entretenido, hago canciones porque tengo una relación con la escritura, lo que venga es extra", aseguró.

"Ahora con esto hay más exposición, pero no es más que eso: sigo viviendo en el barrio de la Ciudad de México, conozco más gente, hay más trabajo, más oportunidad, creció un poco el mundo laboral, pero no es que cambie sistemáticamente, sigo haciendo canciones en la mañana, en el café".

Actualmente, Aguilar promociona su más reciente video, Terca, el 7 de diciembre tocará en un festival de Innovación Social en Santiago de Chile, el 7 de diciembre y el próximo año sacará un compilado en el que participan 22 artistas latinoamericanos.

Leiden: La fama se dio de manera natural

Cuando empezó a cantar y a componer, Leiden nunca pensó en la fama, esta se dio de manera natural.

"Cuando empecé ni si quiera sabía que tenía el arrojo de atreverme a cantar canciones propias y hablar con un discurso propio", reconoció.

"Componer mi primera canción me liberó por completo, fue un parteaguas, sentí como se desanudaban muchos problemas y dije, esto es lo que voy a defender el resto de mi vida, y a partir de ahí empecé a desarrollarlo, pero sin saber qué era lo que tenía que hacer. La gente se fue acercándose, fui haciéndome de un equipo de trabajo maravilloso, que me fue ayudando a presentarme en mejores escenarios".

De regreso a Sinaloa, esta vez con un espectáculo acompañada de su banda, Leiden compartió las canciones de su segundo disco, La vuelta al sol, música con pulsos urbanos.

"Me considero una compositora que hace una nueva canción latinoamericana, nuevo discurso, viví en La Habana en mi primera infancia, luego me fui a vivir a Tijuana, donde viví una década, ciudad que me forjó mucho para creación artística pero también para mi arrojo ante la vida".