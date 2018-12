Comuna cedería a Nafta Lubricantes cobro de cartera vencida tras demanda multimillonaria

Asegura El Químico Benítez que es una de las opciones para pagar los 300 millones de pesos

Sheila Arias

Una forma de pagar los 300 millones de pesos a Nafta Lubricantes por la demanda perdida, es dejar en sus manos la cartera vencida de algunos impuestos municipales, es decir, que los pagos que realicen miles de ciudadanos queden en la cuenta de dicha empresa, expresó el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

El Presidente Municipal declaró que ésta es una alternativa considerada, que es legal, y que aplicaría en el caso de impuestos de personas físicas o morales, que las aportaciones de empresas también quedarían a disposición de la empresa de lubricantes.

Esto, luego de que el Gobierno de Mazatlán perdió una demanda interpuesta por Nafta Lubricantes en 2014, cuando se le negó construir una gasolinera en el fraccionamiento Palos Prietos. El permiso de obra lo obtuvo en 2012, pero una vecina se amparó por considerar zona habitacional, la empresa demandó a la Comuna, y el mes pasado el particular venció al Gobierno de Mazatlán.

El fallo fue el pago por “indemnización” de 300 millones de pesos.

Esto obligó a la Comuna a negociar el pago y fijar las formas de cumplimiento.

Hasta ayer, el acuerdo eran seis formas de liquidación, una de ellas con los impuestos.

-- ¿Es darles una cartera para que ellos (Nafta Lubricantes) cobren ciertos impuestos?

“Por su puesto, acuérdese que hay muchos rezagos, es una forma de pagar, ojalá que a todos los que debemos podamos pagarle de esa manera, esas facilidades no las da cualquiera”.

-- ¿Entonces los pagos de los ciudadanos, en lugar de que el dinero llegue a ustedes, llegaría al particular?

“Ellos le regresarían al Ayuntamiento ese dinero, y nosotros les abonaríamos de esa manera... ellos ganarían una comisión como lo hace cualquier despacho”.

-- ¿Y está permitido?

“Sí, además son facilidades, si ellos dicen que 'la ciudad nos tiene que pagar', hubiéramos ido a la cárcel, sería injusto que quienes cometieron ese daño estén tan campantes rascándose la barriga, y los que vamos llegando carguemos con daños ajenos, sería una injusticia”.

Otra forma de pago, dijo, es buscar terrenos propiedad del Ayuntamiento para cederlos.

'Ni un paso atrás'

El Químico reiteró que preparan la demanda penal donde señalarán a ex alcaldes y ex funcionarios que participaron en el proceso de la demanda perdida, los que la habrían dejado ganar.

“Ni un paso atrás, no es que vayamos por ellos, vamos por quien tiene qué cumplir, el responsable de ese daño a la ciudad. Está muy fácil saberlo”.

El Alcalde aseguró que el empresario representante de Nafta Lubricantes ha dado facilidades de pago, sin establecer fechas.

“Lo más importante que el empresario dice que 'no me interesa que me paguen, a mí me interesa que Mazatlán cumpla, que crezca, porque toda mi inversión está en Mazatlán', que son más de 8 mil millones de pesos. Si detona Mazatlan le va bien como empresario, y aparte manda certeza a todos los inversionistas que están esperando llegar”, agregó.