Con banda, aplausos y abrazos recibe el PRI de Escuinapa a Mario Zamora

El precandidato a la Gubernatura de la Alianza Va por Sinaloa pide a la militancia hablar bien de él en redes sociales, porque no es 'transa'

Carolina Tiznado

La militancia priista de Escuinapa recibió esta mañana con banda, aplausos y abrazos a Mario Zamora Gastélum, precandidato a la Gubernatura por la Alianza Va por Sinaloa, integrada por el PRI, PAN y PRD.

A su arribo, el Senador fue recibido con música de banda, como si se tratara de un triunfo electoral o el fesjeto de algún "santo".

El encuentro en el edificio del PRI de este municipio, reunió a militantes y dirigentes del PRD.

El precandidato exhortó a los presentes a promoverlo a través de mensajería y redes sociales, debido a que la pandemia no permite que las precampañas le permitan estar cerca de todos los militantes de los partidos que lo postulan.

“Hay gente que no me conoce, yo puedo salir viendo a los ojos a la gente, he tenido muchos puestos donde hay dinero, como la Financiera, pero no hay un solo señalamiento de la Auditoría Superior de la Federación, nadie podrá decirles nada, no soy rata, no soy transa y no soy flojo”, dijo.

Con su hoja de vida en las manos, que demuestran una conducta sin escándalos en lo privado y en lo público, pueden salir a la calle y hablarles de su proyecto, dijo.

“Un solo escándalo que haya salido en las noticias, lo que sea, no hay, quien diga que yo robé o le pedí dinero a alguien, ahí está mi hoja de vida, la pública y la privada, lo digo abiertamente, soy mandilón”, manifestó, ante la algarabía de las mujeres presentes.

Hoy que va en Alianza el PRI, con el PAN y PRD, les aseguró que es algo que valdrá la pena, pues van trabajando por un proyecto en beneficio de la población.

En la reunión, dirigentes de diversas organizaciones campesinas pidieron al precandidato que se consideren las aspiraciones del dirigente de la CNC, Rogelio Padilla Salcido, para ser candidato a la Presidencia Municipal.

El precandidato expuso que no tiene injerencia con los nombramientos o candidaturas, que en el caso de los municipios podrían ser candidaturas en común.

“Van a ser los candidatos afines, que la gente está pidiendo, la responsabilidad de los partidos es escuchar a la ciudadanía, por eso nos unimos para defender lo que la gente quiere, serán los partidos quienes decidan”, dijo.

En el caso de las renuncias de militantes del PAN por oponerse a la alianza, precisó que muchos ciudadanos más llegan para este proyecto a sumarse y es respetuoso de aquellos que decidan irse.