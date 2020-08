Con Calderón y García Luna México fue narco-Estado: AMLO

Para el Presidente, los delincuentes mandaban en ese sexenio

Sinembargo.MX

Ciudad de México.– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que hay procesos abiertos en contra de Luis Cárdenas Palomino, ex titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), y Ramón Eduardo Pequeño García, exjefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal (PF), ex colaboradores de Genaro García Luna.

Durante su conferencia de prensa matutina, también aseguró que existen periodistas que conocieron y tuvieron relación con “estos personajes”, y por eso salen en su defensa en los medios.

“Hay periodistas famosos actualmente que los defienden”, manifestó.

“Imagínense en qué situación estaba en el país. Llegó a hablarse de un narco-Estado”, señaló el mandatario al recordar que García Luna era el Secretario de Seguridad Pública federal con Felipe Calderón Hinojosa.

“Yo en ese entonces, sinceramente, pensaba que no era correcto clasificar de esa manera al Estado mexicano, pero luego con todo esto que está saliendo a relucir, pues sí” en tiempos de Calderón Hinojosa.

“Se está hablando de un narco-Estado porque estaba tomado el Gobierno. Quienes tenían a su cargo combatir a la delincuencia estaban al servicio de la delincuencia. Mandaba la delincuencia, tenía una gran influencia la delincuencia. Era la que decidía a quién perseguir y a quién proteger”, sostuvo.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador consideró que este tema debe “atenderse para que no se repita nunca jamás”, pues tiene que “haber una línea divisoria entre autoridad y delincuencia, no mezclarse, que no haya contubernio porque entonces estamos desprotegidos todos. Nos quedamos en estado de indefensión. Estamos en manos de la delincuencia”.

“En el caso del combate a la delincuencia. ¿Qué podemos esperar si hay contubernio entre delincuencia y autoridades? No hay ninguna posibilidad de garantizar la paz de esa forma, mientras no se acabe con la impunidad. Fue el colmo que el Secretario de Seguridad Pública del Gobierno federal se haya involucrado y haya transado con uno de los grupos delictivos. Toda esta red que se creó. ¿Entonces qué tanto son responsables los expresidentes? Pues eso va a salir de las investigaciones”, subrayó.

– ¿La UIF investiga las cuentas del ex Presidente?

"No, no, no, porque la UIF investiga a partir de que hay una solicitud de la Fiscalía. En este caso no existe ninguna solicitud de la Fiscalía y también yo les recuerdo que he fijado mi postura de que para enjuiciar a los expresidentes se requiere una consulta. Que sean los ciudadanos los que decidan".

Por otra parte, reiteró que Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), desde hace meses recibió instrucciones para que “no se permita que trabajen en el actual Gobierno personas que se hayan desempeñado durante el tiempo en que García Luna fue Secretario de Seguridad Pública, en el tiempo que él estuvo como funcionario”.

De acuerdo con el Jefe del Ejecutivo federal, se tomó esta medida “porque es un asunto realmente vergonzoso el que actuara como Secretario de Seguridad Pública del Gobierno federal y al mismo tiempo protegiera a una de las bandas del crimen organizado, como está quedando de manifiesto”.

Apenas el 4 de agosto, Durazo Montaño dio a conocer que los funcionarios cercanos a Genaro García Luna se están depurando de todo el aparato de seguridad federal.

“Y seguimos de todas maneras pendientes del caso y de que cualquier persona vinculada directamente [con García Luna] quede al margen de los equipos de trabajo que tenemos en la Secretaría”, afirmó en ese momento.

Desde Tepic, Nayarit, el funcionario recordó que recibió la “instrucción del Presidente de revisar antecedentes del personal que hubiese estado vinculado directamente a García Luna, en virtud de las complicidades que se generan en esas relaciones”.

“En el caso de la Guardia Nacional, han sido relevadas dos personas del rango de directoras generales. Puedo proporcionar los nombres en un momento más. Se ha relevado igualmente a un director de administración en penales y a otro personal de menor nivel, pero de vinculación directa en la trayectoria profesional de García Luna”, precisó.

En total, 18 funcionarios han sido destituidos en meses recientes a causa de sus vínculos con Genaro García Luna, agregó el Secretario.

PRESUNTOS CARGOS A GENTE DE GARCÍA LUNA EN LA FGR

Alejandro Gertz Manero dio mejores cargos en la Fiscalía General de la República (FGR) a la gente de Luis Cárdenas Palomino, ex titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), de Ramón Eduardo Pequeño García, exjefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal (PF), y de Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, quienes están acusados de nexos con el narcotráfico en los Estados Unidos, de acuerdo con la periodista mexicana Anabel Hernández García.

“La FGR actual tiene personas que no sólo pertenecían a la estructura más cercana de García Luna, sino que tienen claros indicios de irregularidades y presunta corrupción. Es decir, esto habla de cómo la Fiscalía está contaminada. Son siete funcionarios, cuatro que están en posiciones muy delicadas”, dijo la autora de Los señores del narco en una entrevista con Alejandro Páez Varela, conductor de “Los Periodistas”, el 4 de agosto.

Andrés Manuel López Obrador también fue cuestionado hoy por ese tema, sobre el que aclaró lo siguiente: “Primero, que no hay impunidad, que no se protege a nadie. Aunque hay autonomía y se respeta la independencia de la Fiscalía General de la República, no nos quedamos callados cuando se trata de dar privilegios o impunidad a presuntos delincuentes”.

“De modo que no hay nada que temer en este caso, en esta investigación del señor García Luna. Aparte de lo que se está haciendo en Estados Unidos, donde se le está juzgando, también en México hay expedientes abiertos y lo mismo del señor Cárdenas Palomino y del señor Pequeño”, añadió.

Además, el tabasqueño indicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó denuncias oportunas sobre estas dos personas.

“Está abierto el proceso y si quedan funcionarios de ese grupo en el actual Gobierno, en lo que corresponde al Ejecutivo, la instrucción es que no se proteja a nadie y considero que va a suceder lo mismo en el caso de la Fiscalía porque le tengo confianza al Fiscal Alejandro Gertz Manero. Es un hombre honesto, íntegro. No va a ser tapadera. No va a proteger a nadie. Ya pasó el tiempo en que sólo se juzgaba a quienes no tenían ‘agarraderas’. Ahora se castiga por parejo a quienes cometen delitos”, concluyó.