Con espaldarazo de AMLO a Quirino, se manda seÃ±al a diputados de Morena para que se alineen, dice analista

Con espaldarazo de AMLO a Quirino, se manda señal a diputados de Morena para que se alineen, dice analista

Es la señal política que se manda del Presidente al Gobernador, considera Roberto Soltero Acuña

José Alfredo Beltrán

Con el Gobernador Quirino Ordaz Coppel o se alinean… o se alienan.

Esta es la señal que mandó el Presidente Andrés Manuel López Obrador a diputados de Morena por Sinaloa, a juicio de Roberto Soltero Acuña.

El analista resalta que la gira presidencial de dos días por Sinaloa tuvo como connotación política un “espaldarazo” al Mandatario.

En la entidad, considera, se está consolidando claramente un pacto entre Morena y el PRI, el “PRIMOR”, en el ejercicio del poder.

“Con ese ‘espaldarazo’ que le da el Presidente de la República al Gobernador le está diciendo, le manda señales a la bancada de Morena, ‘a ver pónganse en paz’;

“Busquen coincidencias, ‘vamos todos para adelante’, este hombre está bajo mi protección, es un hombre bueno, se ha aportado bien con nosotros, así que, para adelante, les dice AMLO”, señala.

Soltero Acuña desestima que las expresiones de respaldo de López Obrador a Ordaz Coppel sean mera cortesía o diplomacia política, como consideran algunos morenistas.

“Aquí ha sido contundente el respaldo que le dio tanto en El Rosario como en Culiacán, eso es fundamental para un gobernante, esas señales venidas del Olimpo”, asevera.

En su acto en Culiacán el sábado el Presidente consideró a Ordaz Coppel como un buen gobernante. “Y si no les gusta, no me importa”, manifestó el Mandatario federal.

A simple vista, indica Soltero Acuña, se aprecia a un Presidente y un Gobernador que han hecho “química”.

“Dadas las circunstancias, yo creo que, en el entorno de un Gobernador, al sentirse huérfano, al ya no estar el PRI en el poder, es obvio que busca acomodarse;

“Recordemos todavía las señales que mandó Quirino respecto a López Obrador antes de tomar posesión, mandó un mensaje de que él veía con buenos ojos su política, y todavía estaba el Presidente Enrique Peña Nieto en funciones”, puntualiza.

Soltero Acuña considera que esta unión entre López Obrador y Ordaz Coppel puede ser positiva para Sinaloa

“Eso es bueno para el estado porque de cierta manera hay que considerar los largos trechos en carretera que estuvieron juntos, lo que Quirino le ha de haber planteado a AMLO, será de beneficio para el estado; alguna cosa seguramente sí le resolvió”, expresa.

De entrada, añade, ahí está el anuncio categórico del respaldo financiero, presupuestal, para dos presas, Picachos y Santa María, es fenomenal.

“Porque con ello se estarán vislumbrando 40 mil hectáreas para el sur de Sinaloa, fomentar a agricultura pegada a los ríos Presido y El Rosario, con los sistemas de riego va a cambiar la agricultura”, añade.

Es obvio, considera, que ésta fue una petición del Gobernador, desde la anterior visita de López Obrador, que le respondió ahora con la gira de dos días por Sinaloa.

También el hecho de que haya traído a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, para lanzar un programa nacional de lectura, fortalece esta deferencia del Presidente hacia Quirino, dice.

“El traer a su esposa, todo eso implica una familiaridad, de acercamiento, el encuentro de ambas señoras, tanto de Rosy Fuentes como Beatriz, fue importante, el mensaje que dieron en Mocorito, haber escogido la Atenas de Sinaloa para lanzar el programa nacional de lectura muy interesante.

Y el remate lo dio en Guasave, con la presencia de dos grandes empresarios, con el anuncio del retorno del equipo de béisbol Los Algodoneros, destaca.

--¿En qué papel queda esta ala de Morena, crítica al Mandatario?

--Se tiene que disciplinar, alinearse, no les queda de otra. Los esfuerzos de Rubén Rocha Moya y Jaime Montes Salas iban en ese sentido, el presidente fue muy enfático en la conferencia mañanera, cuando dio su apoyo al Gobernador en el problema del presupuesto, una semana antes.

--¿Entonces sí hay PRIMOR en Sinaloa?

--Sí hay PRIMOR en Sinaloa, sí hay PRIMOR, y ya la bancada del PRI tampoco tendrá qué pelear tanto, sino buscar los acuerdos para llegar a metas concretas.

Y Graciela Domínguez (coordinadora de Morena) se pondrá media terca, pero al final de cuentas ya hay una “línea tirada” desde Palacio Nacional, y no les queda otra más que alinearse y obedecer.