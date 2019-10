Con fallas, mÃ¡s de 2 mil lÃ¡mparas led que le siguen costando a Guasave

Con fallas, más de 2 mil lámparas led que le siguen costando a Guasave

Representan entre el 15 y 20 por ciento del total que se instalaron con el convenio firmado con la empresa Equipos y Productos Especializados; buscan hacer válida la garantía para que las arregle o las reponga la empresa

Reyes Iván Camacho

02/10/2019 | 11:36 AM

El director general de Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Guasave expuso que aunque el servicio contratado no lo están recibiendo al 100 por ciento, al Municipio sí le está costando porque el cobro mensual en el consumo de energía eléctrica es por las casi 11 mil luminarias.

GUASAVE._ De las casi 11 mil lámparas led que se instalaron en el municipio de Guasave en 2014 con el contrato que se firmó con la empresa Equipos y Productos Especializados, más de 2 mil no están funcionando, informó Mauricio López Parra.

“Tenemos alrededor del 15-20 por ciento de las lámparas instaladas que no funcionan, de las casi 11 mil lámparas más de 2 mil lámparas led no funcionan. Tenemos que quitarlas, georreferenciarlas y mandarlas”, expuso.

El funcionario explicó que el convenio establece que lámpara que deje de funcionar se revisará y si no tiene solución se va a reemplazar por una nueva, garantía que cubre los 10 años que dura dicho contrato.

“Estamos apenas en el cuarto año de haberse instalado, entonces estamos en un momento excelente para constatar que ese mecanismo es real y funciona, ya se envió el primer paquete de 20 piezas, las cuales están georreferenciadas como lo marca el convenio que está firmado”, destacó.

López Parra manifestó que el proceso de reposición de lámparas es tardado, pero así fue como quedó establecido en el contrato que firmaron el Municipio y la empresa.

Aclaró que desconocen si en las pasadas dos administraciones se hizo ante Equipos y Productos Especializados algún trámite de reposición de lámparas con fallas, pero cuando el 1 de noviembre empezó el actual periodo de gobierno, ya había muchas luminarias sin funcionar.

“Desde que nosotros entramos ya había mucha lámpara que no funcionaba, entonces no (se estaba haciendo válida la garantía), porque tuvieron casi dos años para haber reparado las lámparas que no funcionaban y pudo haberse abatido ese rezago”, lamentó.

El funcionario recalcó que es una incongruencia que tengan que estar pagando por un servicio que no les están dando al 100 por ciento.

El director general de Obras y Servicios Públicos comentó que esperan que esta semana o la próxima, la empresa, que tiene oficinas en Culiacán, les dé una respuesta del primer paquete de lámparas que se enviaron a revisión, para seguir enviando luminarias que no están funcionando.