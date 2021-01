FUTBOL

Con González de villano y Acevedo de héroe, Tigres extrañó a Gignac al caer con Santos

El arquero de los laguneros fue la figura en el TSM; los Guerreros suman dos triunfos y la UANL prueba su primera derrota

Noroeste / Redacción

TORREÓN._ Tigres extrañó a su goleador André-Pierre Gignac ante Santos, pues aunque tuvo elementos de calidad en la delantera como Carlos González y Leo Fernández, estos no fueron suficientes para doblegar al arquero Carlos Acevedo, quien fue la figura del partido.

El portero lagunero permitió que su equipo de recuperara de un duelo que dominaban los felinos, para llevarse al final el triunfo 2-0 en el TSM, para así ligar dos victorias que le dan seis unidades; mientras que los de Tuca Ferretti sufren derrota y se mantienen con tres puntos.

Fue en el primer tiempo que la UANL tuvo sus oportunidades más claras, al 14', Leo Fernández estrelló el balón en el poste tras centro de "Chaka" Rodríguez.

Sin embargo, serían más las intervenciones milagrosas de Acevedo lo que evitaría que los felinos anotaran, como en el minuto 31', cuando logra salvar a su equipo, en una jugada en la que Leo Fernández cedió a Carlos González, quien disparó cruzado, pero el arquero atajó.

Poco después, en el 34', Ronaldo Prieto jaló de la playera a Carlos Salcedo, por lo que al analizarlo en el VAR, Tigres tuvo una pena máxima a su favor; pero no contaban con que al 36', González no dejaría cobrar a Leo y Acevedo le detendría el disparo desde los once pasos al Cocoliso. Hay que recordar que en la UANL, Gignac es quien cobra los penales, pero estaba ausente por lesión.

Ya en la parte complementaria, ​al 48' González estrelló el balón en un defensa, cuando hubo una serie de rebotes que presagiaban el gol de los auriazules, pero sería Santos quien aprovechó las dos que tuvo claras. Primero Juan Otero puso el 1-0 al 74', cuando lo habilitó Jeraldino.

Para cerrar la cuenta, Eduardo Aguirre que recién había ingresado, aprovechó un rechace de Nahuel Guzmán para poner el balón pegado al poste con el 2-0 que sería definitivo.