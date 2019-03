Con intensidad disputan segunda jornada del Torneo de Tenis Champions Bowl

Este domingo siguen las acciones en la Casa Club El Cid

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Encuentros de categorías desde 2003 a 2010 en las ramas varonil y femenil se vivieron en la segunda jornada de la segunda edición del Torneo de Tenis Champions Bowl, en las instalaciones de la Casa Club El Cid.

La competencia del deporte blanco es la misma que anteriormente se denominaba Kids Cup, pero que desde la pasada versión cambió de nombre y da el pase al Nacional a celebrarse en Manzanillo, Colima, en donde el campeón va al Mundial en Croacia.

El año pasado se jugó en otros estados del País y ahora integraron a Mazatlán.

2003-2004

Miguel de Rueda superó en sets corridos 6/0 y 6/0 a Rodrigo Morales.

En el mismo nivel, pero en la femenil, Valeria Arias derrotó 6/0 y 6/1 a Estela Álvarez y Mariana Aviña hizo lo propio con Ana Sophia Mota al son de 6/0 y 6/1.

2005

Álvaro García hizo valer su experiencia al doblegar 6/0 y 6/0 a Santiago Prieto.

2006

Sebastián Avéralo venció 6/3 y 6/0 a Emiliano Venegas, Armando Martínez 6/0 y 6/1 a Rubén Emilio González.

2008

El tenista Adrián Martínez pasó sin despeinarse al ganar por default a Luis Rivera, Santiago Letamendi 6/1 y 6/3 a Felipe Hernández, José Luis Lara 6/3 y 6/3 a Diego Martínez y Alejandro Vázquez 6/2, 1/6 y 10/7 a Ernesto Espinoza.

2010

Los más pequeños del torneo vieron acción también cuando Ricardo Morales superó 4/1 y 4/0 a Julián Tirado, Francisco Sandoval 4/0 y 4/0 a Luis Lupio, André Tostado 4/1 y 4/0 a Jorge Aviña Jr.

André Tostado 4/1 y 4/0 a Alan Mota.

LEER: Josafat Lara sale avante al arrancar el Champions Bowl Mazatlán 2019

PRÓXIMOS JUEGOS

Domingo 17 de marzo

8:30 Horas

2010

Ricardo Morales vs. Francisco Sandoval

André Tostado vs. Julián Tirado

Jorge Aviña Jr. Alan Mota

Descansa Luis Lupio

2007-08-09-2010

Natalia González vs. Melissa Zonana

Dana Aviña vs. Fernanda Velarde

Regina Morales vs. Montserrat Montaño

Descansa Jimena Trejo

9:30 Horas

2008

Adrián Martínez vs. José Luis Lara

2006

Sebastián Arévalo vs. Armando Martínez

Emiliano Venegas vs. Rubén Emilio González

2005

Álvaro García vs. Juan Pablo Valdez

2003-2004-2005

Valeria Arias vs. Mariana Aviña

Estela Álvarez vs. Ana Sophia Mota

2003-2004

Diego Letamendi vs. Rodrigo Morales

10:30 Horas

2010

Ricardo Morales vs. André Tostado

Francisco Sandoval vs. Alan Mota

Jorge Aviña Jr. vs. Luis Lupio

Descansa Julián Tirado

2007-2008-2009-2010

Regina Morales vs. María Fernanda Velarde

Ximena Trejo vs. Montserrat Montaño

Melissa Zonana vs. Dana Aviña

11:00 Horas

Julián Tirado vs. Luis Lupio