Con llamadas, El Chapo controlaba a policías a través de sicarios

A sus lugartenientes les pedía que en lugar de confrontar a los agentes policíacos en las zonas de disputa, los sumara a su equipo

noroeste.com

Tras revelarse que el FBI realizó una operación encubierta para captar las llamadas telefónicas que "El Chapo" Guzmán hacía a través de un sistema encriptado, este martes se dieron a conocer algunas que indican que el capo controlaba a policías a través de lugartenientes y sicarios.

Las llamadas fueron reproducidas en el juicio contra Joaquín Guzmán Loera en una Corte de Nueva York, y en una de ellas, grabada en abril de 2011, se le escucha hablar con Orso Iván Gastélum, "El Cholo Iván".

Durante la conversación, señala Alan Feuer, reportero de The New York Times, "El Chapo" le pidió a "El Cholo Iván", a quien se le atribuía ser el jefe de sicarios del Cártel de Sinaloa, que tratara de vincular a los policías en lugar de pelear con ellos, para asegurarse de "no ejecutar a gente inocente".

"No persigas a los policías... ellos son los que ayudan", le dijo, para después escuchar a Orso Iván quejarse de que los policías debían respetarlo y comportarse, mientras "El Chapo" le responde que si ya los golpeó una vez, ya deberían escuchar.

En esta conversación, agrega Feuer, "El Chapo" le insiste a su lugarteniente que deje tranquilos a los policías, mientras este le señala que él los enseñó a ser y actuar como un lobo, y así es como le gustaba hacerlo.

Feuer apunta que otra conversación fue ventilada durante el juicio, esta vez grabada en julio de 2011.

Ahí, "El Chapo" habla con un operador del cártel nombrado "Gato", quien le informa sobre un soborno a un nuevo comandante de la Policía Federal.

El capo pregunta si está recibiendo su pago mensual y después de responder afirmativamente, "Gato" pone al comandante al teléfono, a quien el sinaloense le señala que el operador es parte de "la compañía" y le pide cuidarlo, indica el reportero.

Además, le expresa que lo que sea que puedan hacer por él, que cuente con ello, a lo que el comandante le responde que tiene un "amigo" en él.

Luego, "El Chapo" conversa con un hombre llamado "M10", quien estuvo en el centro de la guerra emprendida contra La Línea, grupo de Vicente Carrillo Fuentes.

De acuerdo a Feuer, con esta llamada quedó claro que el capo había enlistado agentes a esta guerra, ya que le pregunta al "M10" si se acercó a un "gobernador", a lo que responde que estaban en contacto diario.