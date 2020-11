Con pandemia o sin ella, el show debe continuar, dice artista circense en Culiacán

Un total de 17 familias del Circo de los Hermanos Anderson, salen a la calle a realizar sus actos en cruceros de la ciudad, a cambio de algunas monedas para comprar alimentos

Leopoldo Medina

Como cada tarde, una vez que el sol baja su intensidad, artistas del Circo Hermanos Anderson toman la ciudad y se instalan en algún crucero para ofrecer un breve espectáculo a cambio de unas monedas que les permitan hacer frente a la pandemia, y así llevar algo de alimento a sus mesas.

En alrededor de dos minutos, el crucero que se ubica bajando el puente de la Calle Josefa Ortiz de Domínguez, en el Desarrollo Tres Ríos, se convierte en un escenario de tres pistas, tiempo que tienen los artistas para atrapar la atención de los conductores, realizando actos de malabarismo, equilibrio, y contorsionismo, con más reflectores que las luces de los autos, un espectáculo en donde los aplausos brillan por su ausencia.

Al frente de ellos está Ricardo Anderson, quien mencionó que este circo cuenta con una existencia de casi 22 años, siendo él, la quinta generación de la familia que se dedica al mundo circense, trabajando con shows más pequeños que recorren el estado llevando la magia de su espectáculo a chicos y grandes.

“Yo soy la quinta generación, pero ya viene la sexta, porque nuestros hijos, en Sinaloa yo tengo 41 años viviendo, y el circo pues tiene casi 22 años, ubicándonos desde hace muchos tiempo en la colonia El Palmito”, señaló Anderson.

Compartió que actualmente, el circo está conformado por 17 familias, las cuales, a raíz de de la pandemia tuvieron que salir a la calle, actuando en los cruceros a cambio de unas monedas, presentando un poco del show que ellos realizan en el circo, en lo cambia el semáforo.

“Tenemos nueve meses así, la pandemia nos pegó muy duro, por eso nos estamos ganando así la vida, usted puede ver aquí, están nuestros hijos, esposas, dándole duro, aguantando el calor, en condiciones nada favorables, pero tenemos que comer, y nuestros hijos necesitan estudiar, y pues gracias a Dios ahí la llevamos”, resaltó el artista.

Anderson agradeció a la gente que les brinda apoyo con una moneda para ellos, pues con esa moneda sacan el día, llevando un poco de comida a la mesa, y cubrir un poco otras necesidades apremiantes.

“Nos duele tener que dejar todas nuestras cosas, salirnos del circo, con la incertidumbre de no saber cómo nos va a ir, si sacaremos lo suficiente para el día, porque les deudas siguen creciendo, y pues vemos con tristeza cómo esto no se detiene, y pues no nos queda otra que estar trabajando así”.

El artista señaló que las autoridades de gobierno, les apoyaron con un maestro para que apoye a sus hijos dándoles clases, a quien acondicionaron una área para atender a los niños con sus clases, al que no le pagan, pero sí lo apoyan con el hospedaje y comida.

Anderson criticó que no les permitan abrir el circo, cuando ya hay cines, bares, estadios abiertos al público, y a ellos no se los han permitido, con la indicación de que podrán hacerlo hasta el próximo año.

“Nos van a dejar abrir el circo hasta el próximo año, en tiempo de calor, cuando la temporada es mala, en vez de hacerlo hoy, cuando el clima es más favorable para las familias, pero no nos dejan hacer eso, no hay permiso, por lo que pedimos que nos tomen en cuenta, necesitamos trabajar”, resaltó Anderson.

Agregó que la necesidad más apremiantes para ellos es el alimento, ya que son 17 las familias que lo requieren, y que cada día es más difícil obtenerlo.

“Con pandemia o sin pandemia, el show debe continuar, y la verdad necesitamos del apoyo de la gente, vienen fechas que para nosotros eran buenas, pero ahora con esto, quién sabe como nos irá, hoy sacamos entre 200 y 300 pesos por familia, es muy poco, a veces nos va bien, otras mejor, pero esto es una moneda al aire, no sabemos qué pasará”.

Si desea apoyar a estas familias, puede comunicarse al teléfono 6671903845, con Carlos, incluso los artistas se ponen a su disposición para algún evento infantil, llevando algunos de sus actos.