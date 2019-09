Con pelea de box, Ayuntamiento de Ahome busca educar sobre cuidado del peso

El evento, a celebrarse este sábado en el Polideportivo Centenario, será supervisado por la Comisión de Box, Lucha Libre y Artes Marciales Mixtas, del Municipio de Ahome, y también participarán con exhibición de boxeo los ex campeones mundiales Fernando 'Kochulito' Montiel y Katty Gutiérrez.

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ A cinco meses de que el Alcalde Billy Chapman señalara a una niña de tener sobrepeso 'espantoso y horrible', el Ayuntamiento de Ahome organiza una pelea de box entre dos funcionarios con sobrepeso para 'educar' sobre el cuidado del peso.

Este lunes se presentó el evento denominado 'Una pelea que vale lo que pesa, más kilos por la vida', cuya atracción principal es un combate de exhibición, a cuatro rounds de dos minutos cada uno, entre Wilfredo 'Tormenta' Pineda (empleado del Instituto Municipal de Arte y Cultura) y Carlos 'Amenaza' Enríquez (de Protección Civil).

"Lo que buscamos con esto es dar un pequeño mensaje de que tenemos que cuidar nuestra salud, tenemos que ser un poquito más cuidadosos del exceso de peso. Somos un país muy, muy excedido de peso, y queremos con esto dar un pequeño ejemplo", comentó el director del Instituto Municipal del Deporte, Felipe Juárez Soto.

Por su parte, los dos funcionarios convertidos a boxeadores compartieron que habían iniciado un reto para bajar de peso, pero tras una broma que surgió durante una reunión en la que coincidieron, en la que posaban como peleadores de peso Completo, el Alcalde Chapman los instó a hacer realidad la pelea.

"Fue una cosa que empezó con un juego, estábamos en El Maviri, en una plática que se llevó a cabo ahí, y nos tomaron una foto que llegó hasta el Presidente, y él nos dijo: pues ahora la van a hacer. Y gracias a Dios, pues fíjense que nos ha servido de mucho, por cuestión de nuestra propia salud, hasta el viernes yo tenía nueve kilos abajo, en menos de un mes, y créanme que me siento muy a gusto", confió Enríquez.

"Aquí estamos después del compromiso que nos echamos, y le hemos echado muchas ganas. Me puse una meta de bajar cierta cantidad de kilos, y mis compañeros me decían que no iba a poder, pero esto me ha ayudado muchísimo, llevo doce kilos abajo, hasta el jueves de la semana pasada. Entonces, esto ya para mí es una ganancia enorme", externó Pineda.

Para encauzar el evento, más allá de la lucha contra el sobrepeso, el acceso del público será a cambio de donativos en especie, de dos kilos de despensa (frijol, azúcar, arroz, lentejas, etc.) como mínimo.

Y cabe mencionar, que una abarrotera local ya se apuntó 'de buena fe' para tener despensas a la venta afuera del evento.

La meta es acumular una tonelada de alimentos, que serán canalizados al DIF Ahome para que se distribuyan en comunidades vulnerables.

En la presentación del evento también estuvieron los 'jefes' de los protagonistas: Víctor 'West' Carrasco, director del Instituto de Arte y Cultura, y Salvador Lamphar, coordinador de Protección Civil; y se dijo que colaborarán todas las dependencias del Ayuntamiento.