Con un penalti de Ramos, el Real Madrid vence al Athletic de Bilbao

Los merengues se ponen en el liderato a siete puntos del Barcelona

Sinembargo.MX

BILBAO._ Un penalti materializado por Sergio Ramos en el minuto 73 dio la victoria al Real Madrid en San Mamés frente al Athletic Club (0-1) y acerca al equipo blanco al título de LaLiga.

El central internacional marcó el único gol del encuentro desde los once metros después de que el árbitro decretase penalti, a instancias del VAR, por una falta dentro del área de Dani García sobre Marcelo que en un principio no apreció el colegiado.

Con esta victoria, la séptima consecutiva del Real Madrid en otros tantos partidos disputados tras el parón liguero, el equipo de Zinedine Zidane aventaja al Barcelona en siete puntos más el golaveraje particular cuando al equipo azulgrana le restan cinco partidos por disputar.

Al Madrid le quedan cuatro partidos por disputar para asegurar su primer título de liga desde 2017.

“Da igual quien meta el gol, quien sea el protagonista cada partido, lo importante es sumar de tres en tres y seguir primeros en la tabla y depender de nosotros, que afortunadamente es así, y ya después vienen los premios individuales”, comentó Ramos, quien totaliza 10 goles en el campeonato y cinco después de la reanudación del curso.

Ramos venía de anotar el tanto de la victoria desde el punto de penal en el 1-0 ante Getafe el jueves. El capitán merengue marcó goles en otros tres partidos desde que el torneo se reanudó el mes pasado.

El triunfo merengue volvió a tener una sombra de polémica porque un par de minutos después de irse al frente, el mismo Ramos pisó a Raúl García dentro del área. Pero no se recurrió al VAR para constatar si se debía señalar el penal, como se hizo con la jugada sobre Marcelo.

“Nada. Sí, es cierto que piso un poquito la bota de Raúl, pero está detrás mío y no lo veo en absoluto. No es una jugada determinante, no está el balón para nada en una ejecución de jugada, por lo tanto no creo que sea mucho más”, dijo Ramos sobre la acción.

También restó valor a los comentarios de que el Madrid se beneficia por fallos arbitrales: “No le damos mas importancia”, dijo Ramos. “La Liga no la vamos a ganar gracias a los árbitros, ni la va a perder otro equipo por eso”.

“El que haya cometido errores debe hacer autocrítica, mirar a su jugadores, a su plantilla, no hay que darle ningún mérito”, añadió. “Los árbitros están para ayudar, unas veces aciertan, otras no. No creo que hagan nada predeterminado”.

El Madrid se mantuvo como el único equipo con paso inmaculado tras el reinicio tras un parón de tres meses por la pandemia de coronavirus.

Octavo en la tabla con 48 puntos, el Athletic venía de encadenar dos victorias y ganar tres de sus últimos cuatro cotejos, con una derrota de visita al Barcelona como nota negativa.

