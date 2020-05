Concierto de Led Zeppelin, este sÃ¡bado en streaming

Concierto de Led Zeppelin, este sábado en streaming

El reencuentro de los miembros sobrevivientes de Led Zeppelin por primera vez en 27 años, ocurrió en diciembre de 2007 en el O2 Arena de Londres, Inglaterra, y tuvo su lanzamiento en formato físico en octubre de 2012

Héctor Guardado

Led Zeppelin ha anunciado la retrasmisión de su concierto Celebration day del 2007 en el que la legendaria banda de rock pondrá por primera vez en streaming su icónico evento.

Hoy, casi ocho años después, Celebration Day llegará a YouTube de manera oficial y en alta definición.

La tocada se hizo para conmemorar la vida de Ahmet Ertegun, uno de los nombres más famosos de la industria de la música, fundador de Atlantic Records, que falleció en 2006

En el primer año después del concierto se vendieron 1.8 millones de copias, todas las ganancias fueron destinadas a instituciones de caridad.

Hubo solicitudes de un millón de personas para comprar boletos y sólo 20 mil pudieron adquirir una entrada.

El álbum Celebration day se colocó en el décimo tercer disco grabado en vivo más exitoso del 2012.

La transmisión del concierto Celebration Day de Led Zeppelin iniciará este sábado 30 de mayo a las 14:00 horas Ciudad de México, solo estará disponible en las siguientes 72 horas, solo por tres días a partir del sábado.

CANCIONES

Las canciones que toca Led Zeppeling en el concierto Celebration Party

Good times bad times

Ramble on

Black dog

In my time of dying

For your life

Trampled under foot

Nobody's fault but mine

No quarter

Since I've loving you

Dazed and confused

Stairway of heaven

The song remains the same

Misty mountain hope

Kashmir

TRANSMISIÓN

