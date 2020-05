â€˜Concordia estÃ¡ en el centro de la lumbre y no nos queremos quemarâ€™: Alcalde

‘Concordia está en el centro de la lumbre y no nos queremos quemar’: Alcalde

Se cerrarán fronteras para vendedores el Día de las Madres y se invita a los foráneos a demostrar su amor dejando su visita para después

Alma Soto

CONCORDIA. _ El Alcalde Felipe Garzón López es enfático: a los concordenses les gusta convivir con los vecinos, por lo que el día que se dé el primer contacto por Covid-19, será exponencial, por ello quiere retrasarlo lo más que se pueda, no cuando en este momento que es el pico de la pandemia y los hospitales están saturados.

“Quisiera que cuando haya casos de coronavirus en Concordia, en el resto de los municipios del Sur ya vayan saliendo, para que haya hospitales en donde atender a nuestros pacientes, por ello nuestra aplicación estricta del Bando de Policía y Buen Gobierno”, manifestó.

Garzón López consideró que Concordia está en el centro de la lumbre, que son los municipios de El Rosario, Escuinapa, Mazatlán y el estado de Durango, y no se quieren quemar.

Indicó que, en coordinación con el Cesavesin, están sanitizando a todos los que ingresan al municipio, antes solamente se tenían precauciones con los vehículos que ingresaban fruta, ahora se hace a todos les vehículos, además se les toma la temperatura a los ocupantes y se les da gel antibacterial.

“Se les pregunta a qué vienen y si no es una actividad esencial o urgente, los invitamos cordialmente a retirarse y venir en otra ocasión, cuando no haya emergencia sanitaria”, manifestó.

El Presidente Municipal indicó que ya se tomó la determinación de no abrir los panteones el Día de las Madres y no permitir la entrada de comerciantes foráneos, para favorecer el comercio local de flores, pasteles, pizzas y comida.

“Si tanto quieren a sus madres, visítenlas después, pueden traer un regalo de muerte, esas cosas son las que tenemos que cuidar”, recalcó.

Y las medidas, aseguró, se replican en sindicaturas y comisarías, se está trabajando con síndicos y comisarios para que no se relaje la disciplina, y él personalmente está visitando los pueblos para llevar el mensaje.

El Alcalde venía llegando de una gira de trabajo por Pánuco, La Guayanera y Santa Rita, entre otros pueblos, a los que llevó despensa, leche y verdura.

En cuanto a la economía del municipio, dijo que ésta no ha tenido una caída drástica, sí han menos ingresos, pero las actividades importantes no se han detenido: la mueblería de Mesillas y Concordia, la minería de la zona serrana, la agricultura del Valle, desde Zavala hasta Tepuxta y las obras públicas, como la carretera que interconectará a Copala con la Mazatlán-Durango, no se han detenido.

Algunos comerciantes están aprovechando los créditos del Gobierno del Estado, dijo que hoy se recibieron 25 solicitudes y se apoyará la gestión.

“La pandemia será pasajera, debemos prepararnos para continuar el camino cuando pase, organizar la Feria Mueblera que debió ser el marzo, la Feria del Pay de Plátano, debemos estar listos para reactivarnos cuando esto pase”, declaró.