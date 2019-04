Confirma Luis Alonso Enamorado cancelaciÃ³n de la Feliart en MazatlÃ¡n

Confirma Luis Alonso Enamorado cancelación de la Feliart en Mazatlán

El equipo organizador informa que se debe al retiro de apoyos que prometieron el Gobierno municipal y la Secretaria de Turismo estatal

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ En una rueda de prensa realizada en la Plazuela Machado, Luis Alonso Enamorado, coordinador de la Feria del libro y las artes de Mazatlán (Feliart) 2019 confirmó su cancelación. Rodeado del equipo que lo apoya, la encargada de leer el comunicado fue Selene Guzmán, quien se iba a encargar del área de niños de la Feliart.

“Lamentamos anunciar la cancelación de la Feria del libro y las artes de Mazatlán 2019. Queremos informarles que se debe al retiro de apoyos que prometieron el Gobierno Municipal y la Secretaria de Turismo estatal”, leyó Selene Guzmán.

“El presupuesto y los conceptos en los que se invertirían los recursos solicitados fueron entregados al Instituto de Cultura desde noviembre de 2018 y fueron sellados como recibidos. Entendemos que la actual administración municipal está sometida a enormes presiones, a inercias internas que determinan en los hechos sus pasos, a sus propios errores a sus propios tropiezos. Entendemos que la prioridad sea responder a acusaciones de corrupción, nepotismo y opacidad”.

Luis Alonso Enamorado afirmó que ellos no posponen la Feliart, que la que organice el Ayuntamiento será la Feria municipal pero no será la Feliart, que ellos no tienen nada qué ver con la Feria del libro que la administración de Luis Guillermo Benítez quiere organizar en octubre o noviembre de este año.

