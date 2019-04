Confirmado, Luis Ángel Franco se va de Los Recoditos

El mismo cantante aclara los rumores sobre lo que ya era inminente ante el vencimiento de su contrato de trabajo con la banda

Fernando Espinoza

MAZATLÁN._ Luis Ángel Franco “El Flaco” confirmó en una entrevista para El Gordo y La Flaca que se va de Banda Los Recoditos. Esto luego de que se desataran rumores por la entrada de un nuevo vocalista.

Ni el cantante ni la banda han dado una fecha de despedida, pero él sí mencionó que su contrato con la empresa musical de la Familia Lizárraga Lizárraga está por terminar.

“La llegada de Rafa para nosotros es muy importante. Es una transición muy bonita para que la gente conozca la música que Los Recoditos sigue haciendo. El que entre o el que salga un integrante de la banda no quiere decir que se va a acabar o que va a suceder lo máximo del mundo, eso depende de la gente, siempre ha dependido del público. Nosotros las bandas hacemos lo que creemos necesario, lo que está en nuestras manos para poder llegar al corazón del público”, expresó el mazatleco.

Por su parte, Samuel Sarmiento, el otro vocalista de la agrupación que inició con descendientes de los músicos de la Banda El Recodo, aseguró que todos en la banda van respetar la decisión que tome su compañero de micrófonos.

“Si él decide el día de mañana poner el fin dentro de Recoditos e iniciar una etapa como solista, pues bueno, le vamos a desear todo el éxito del mundo. Aquí vamos a seguir trabajando muy duro para que la gente nos siga queriendo, nos siga apoyando”, agregó el intérprete.

Para finalizar, "El Flaco" pidió que no se hagan comparaciones entre él y Rafael, quien es el nuevo cantante de banda, ya que cada uno tiene su estilo.

Luis Ángel tampoco aclaro si se lanzará como solista o si se dedicará a los negocios, pues hace pocos meses inauguró un centro nocturno en Mazatlán.

“Es un gran error el comparar una voz con otra o una persona con otra. En una agrupación cuando tú entras, vamos a ponerlo cuando yo entré a Recoditos, entré cuando era un niño totalmente inexperto, inocente, de 17 años y no se esperaba realmente de mí. Lo digo hoy sin miedo, sin ninguna vergüenza, me metieron porque no puede entrar a la Banda El Recodo en su momento y ya me tenían ahí. Entonces qué hacemos, pues hay que echarlo a Los Recoditos. No pensamos que iba a pasar lo que pasó. Creo que todos tenemos las mismas oportunidades, el cariño del público es inmenso hacía todas las personas”, agregó "El Flaco".

Con todo y la confirmación de su salida, la agrupación acaba de lanzar un nuevo tema, titulado "El Cigarrito", el cual ya está disponible en plataformas digitales desde el 18 de abril y donde la voz predominante no es precisamente la de Luis Ángel Franco.