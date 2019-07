Confirman que Euphoria, protagonizada por Zendaya, contarÃ¡ con una segunda temporada

MADRID (SinEmbargo)._ Euphoria, el controvertido drama juvenil de HBO protagonizado por Zendaya, ha renovado para una segunda temporada.

“El creador de Euphoria, Sam Levinson, ha construido un mundo increíble con un reparto extraordinario”, dijo Francesca Orsi, jefa de programación de HBO, en un comunicado recogido por EW.

“Estamos muy agradecidos de que eligiera a HBO como el hogar de esta innovadora serie. Esperamos seguir a estos personajes complejos a medida que sus viajes continúan a través del desafiante mundo que habitan”.

“Literalmente acabo de recibir la llamada”, escribió Zendaya sobre las noticias de renovación. “No puedo agradecer lo suficiente por el apoyo que hemos recibido”.

Literally just got the call. Can’t say thank you enough for the support we’ve seen, wow... https://t.co/XJtdQaWaL9