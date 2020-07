Congreso de Sinaloa realiza foro sobre recomendaciones no vinculantes del SEMAES

Autoridades de órganos anticorrupción explicaron qué son las recomendaciones no vinculantes y señalaron la importancia para mejorar los procesos y aminorar riesgos de corrupción

América Armenta

¿Cuáles son las recomendaciones no vinculantes y para qué sirven? son algunas de las interrogantes que se resolvieron en foro realizado por el Congreso del Estado sobre recomendaciones no vinculantes del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, en el cual participaron Enrique Hubbard Urrea y Sergio Avendaño Coronel, del Comité de Participación Ciudadana y Sergio Lizárraga Valdés, Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción.

Sergio Avendaño Coronel inició con la explicación de qué son las recomendaciones no vinculantes y para qué sirven,

“Una recomendación no vinculante es un instrumento jurídico del que se dota a un organismo, a través de una ley específica, para que pueda emitir sugerencias en órdenes tendientes al mejoramiento de procesos, estructuras, normatividad y actos en general emanados de órganos estatales y servidores públicos”, detalló el integrante del Comité de Participación Ciudadana.

Avendaño Coronel destacó la naturaleza no vinculante de ellas, la limitante no es exclusiva de las organizaciones anticorrupción, sino que es generalizado, como de los organismos de derechos humanos y demás, ya que no dan recomendaciones vinculantes ni tienen autoridad para modificar o extinguir situaciones jurídicas, es decir, no es obligación del ente público acatarlas, sino que la adopción se manifiesta en la voluntad polìtica que se verá en la respuesta que se da del destinatario.

En cuanto a la segunda interrogante, que saber para qué sirven, detalló que la utilidad y la adopción de la misma va a depender en gran medida en que no se le deje a la autoridad destinataria otra opción que aceptarla, por medio de justificar la necesidad de la medida que se recomienda, fundamentando y motivando la recomendación, es decir, que muestre puntualmente la ausencia o deficiencia de un proceso interno, sobre la necesidad de mejora de un organismo de control.

Además de el respaldo social con que se arrope la recomendación, por lo que es necesario construir alianzas permanentes con colegios de profesionistas, particularmente de abogados, para arropar las recomendaciones no vinculantes y se acepten por los entes. También hizo énfasis en que el CPC debe ser un puente entre el SEMAES y la ciudadanía.

El CPC, aclaró, no puede emitir recomendaciones, sino que lo hace el Comité Coordinador, el CPC está facultado para proponerlas a través de su participación en la Comisión Ejecutiva o al momento de rendir informe anual de actividades y se integra al Comité Coordinador, que es el único facultado para hacer estas recomendaciones.

Francisco Javier Lizárraga Valdez, Secretario Técnico del SESEA, explicó el mecanismo de seguimiento de las recomendaciones no vinculantes.

El proceso de una recomendación no vinculante se divide en cuatro fases, la fase previa es cuando las autoridades del Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana detectan que hay una serie de cuestiones susceptibles de mejora desde el sistema y que tengan relación con procesos, mecanismos, organización, normas o acciones y omisiones.

Estas recomendaciones deben permitir conocer el antecedente y la justificación y se llega a la recomendación no vinculante.

En la fase inicial se recibe la recomendación no vinculante, se analiza y al final en el informe se entrega a los tres poderes y se incluyen todas las recomendaciones no vinculantes.

Una vez el informe elaborado, sigue la fase intermedia, en la que se notifica a la dependencia a la que se hace la recomendación, a partir de ello tienen 15 días hábiles para pedir aclaración o rechazar lo cual se debe fundamentar.

En la última fase se forman grupos de trabajo, se toman acuerdos y se programan reuniones para ver cómo se va a hacer y tomar acuerdos, se valida el plan de trabajo para atender las recomendaciones y cada tres meses de reporta el avance en la recomendación.

“Es una recomendación, pero no me vincula, pero la voluntad que fue plasmada en acuerdos posteriores en una serie de reuniones posteriores, las voluntades se suman para atender el tema y tratar de mejorar el desempeño de la institución”, enfatizó Lizárraga Valdez, ya que una recomendación no vinculante requiere de la voluntad de las partes para mejorar.

Enrique Hubbard Urrea, presidente del Comité de Participación Ciudadana, dio a conocer la recomendación no vinculante que se envió al Comité Coordinador

“Estamos hablando aquí en este caso de una recomendación que se basa principalmente en que hubo y hay todavía algunos conflictos legales, tenemos que buscar la mejorìa regulatoria y normativa”, dijo el Embajador retirado.

La recomendación no vinculante que envió el CPC es en relación a una iniciativa de Ley de Gobierno Municipal y solicitar una recomendación no vinculante a los 18 municipios del estado para que la designación del próximo titular del Órgano Interno de Control y sus directores o jefes de área se realice observando lo dispuesto en la Ley del Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y la Ley de Justicia Administrativa.

Lo que buscan es que en la designación de las personas en estos cargos haya una comisión transitoria, en la que se presenten candidaturas a cabildo por conducto del síndico o síndica procuradora, la comisión se debe crear cuando menos con 60 días de anticipación.

El proceso de selección comprenderá de la convocatoria con la mayor difusión posible y debe especificar los cargos que se ofertan y los requisitos legales para ser candidatos, plazos de registro, dónde y cómo se recibirán las postulaciones y las bases del proceso al que se convocan, que por lo mínimo tendrán una comprobación documental del candidato o candidata, entrevistas, deliberación y resultados públicos.

La recomendación no vinculante para estos procesos también solicita que los criterios siempre sean claros y equitativos para garantizar la transparencia, que sea accesible y comprensible.

Cecilia Covarrubias González, presidenta de la Comisión de Transparencia del Congreso dio la bienvenida a los participantes del panel y celebró que se llevara a cabo.

“Se que va a ser una valiosa aportación, puntualmente en las recomendaciones no vinculantes del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción”, expuso Covarrubias González

La diputada se había ausentado de las actividades legislativas después de salir positivo a la prueba de Covid-19, por la cual, lamentablemente, perdió a su madre.