Conmueve a Drew Barrymore felicitación de cumpleaños de Steven Spielberg

Junto a Savannah Guthrie, la actriz de E.T. recibe en su aniversario a invitados sorpresa como Cameron Díaz, David Letterman y Steven Spielberg

Noroeste / Redacción

26/02/2021 | 12:11 AM

La actriz Drew Barrymore acaba de cumplir 46 años y para su sorpresa dentro de su show, acabó en su cumpleaños hablando con grandes personalidades del espectáculo que para ella son muy importantes, como su compañera Cameron Díaz, David Letterman o el director que la descubrió, Steven Spielberg.

Fue con este último en la videollamada que protagonizaron, por sorpresa para Barrymore, con quien compartió la anécdota más divertida.

El director le dio su primer papel importante, cuando la contrató siendo una niña para la película ET: El extraterrestre. Desde entonces han estado en contacto.

"Todavía me preocupo por ti", le dijo el director a la actriz. "Siempre me he preocupado por ti desde la primera vez que ese pequeño huracán rubio entró en una audición en mi oficina y nos tomó por asalto y luego pronto tomó al mundo entero por asalto, esa eras tú entonces y esa eres tú hoy", le dijo Spielberg a una emocionada Drew Barrymore.

Pero salió a la luz un momento en el que el director no estuvo muy orgulloso: cuando Barrymore protagonizó en 1995 un número de la revista Playboy, donde salía completamente desnuda y en poses sugerentes.

Después de que se publicaron las fotos, Spielberg le envió un montaje con un texto que decía: "Cúbrete".

"Hice que un artista viniera e hiciera ropa con recortes de muñecas de papel que pegué encima de todas sus fotografías desnuda y le envié todo a Drew, 'Ahora está vestida'", rememoraba Spielberg.

"Luego, aproximadamente una semana después, Drew me envió algo... ella me envió una disculpa", hacía ver.

Solo que la disculpa iba cargada de ironía, pues se trataba de fotografías de Drew Barrymore de adolescente, disfrazada de monja. "Lo siento'", "He visto la luz" y "Estoy en camino" eran los mensajes que acompañaban a las imágenes.

Spielberg mostró a cámara poco después que aún tiene esas tres imágenes de Barrymore vestida de religiosa enmarcadas y colgadas en su casa.

"Estoy muy orgulloso de ti", le decía sin embargo Spielberg, haciendo que Barrymore se emocionara hasta las lágrimas.