Conor McGregor pide a la UFC organizar su regreso para poder enfrentar a Frankie Edgar

CIUDAD DE MÉXICO._ Luego de más de un año sin pelear profesionalmente, Conor McGregor dejó ver en redes sociales que podría volver pronto al octágono, ya que publicó un mensaje en el que le indica al presidente de la UFC, Dana White, con quién quiere pelear, cuándo y qué hacer con sus ganancias.

La historia empezó ayer, cuando Frankie Edgar, el ex campeón de peso ligero de la UFC, cumplió años y Conor se sumó a las felicitaciones con un mensaje retador: “Felicidades Frankie, nos vemos en diciembre”, y Edgar le respondió: “Gracias amigo, yo ya he dicho que sí, te toca a ti y Dana White hacerlo posible”.

Ante la respuesta positiva, de inmediato puso a trabajar al presidente de la UFC, sumándolo a la conversación “Ahí lo tienes White, haz el combate. Dale mi bolsa a la caridad”, escribió el irlandés.

Happy birthday Frankie, see you in December.

Se podría pensar que eso fue algo efímero, pero Frankie Edgar hoy mantuvo su plan de enfrentar a McGregor en su regreso. “Pelearé contra Conor en cualquier peso. 155 libras, 170… En cualquier peso. Él ha dicho que quiere pelear conmigo y tiene el control para que eso suceda. Si de verdad quiere pelear, peleemos”, dijo.

