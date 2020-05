Conozca las claves esenciales para invertir con Ã©xito

Conozca las claves esenciales para invertir con éxito

Sonia Sánchez-Escuer, especialista en finanzas personales, advierte que las inversiones funcionan de forma diferente con cada persona

Istar Meza

CULIACÁN._ Invertir es importante, y es una de las claves para generar riqueza, pero antes de estar en esa posición se tienen que hacer muchas cosas con las finanzas y con la mentalidad, advierte especialista en finanzas personales.

Sonia Sánchez-Escuer explica que para invertir se necesita ya no tener deudas, tener un ahorro y que además alcance para los seguros más básicos, de modo que si no se tiene seguro de vida, no se tiene seguro de gastos médicos mayores, no se tiene fondo de emergencia, no alcanza para invertir.

Informa que la clave esencial para invertir consiste en trabajar, es decir, poner interés en saber de qué se trata la inversión y hacer un análisis, ya que invertir o ser inversor es un trabajo de tiempo completo, por eso para quienes van empezando o tienen otro trabajo les recomienda comenzar con los fondos de inversión, ya que es una forma menos arriesgada.

Otro punto importante que se debe considerar, detalla, es que las inversiones funcionan de forma diferente con cada persona, por lo que un gran error es invertir en lo que invierte el vecino, pues al tratarse de finanzas personales, se tiene que evaluar cuál es la inversión adecuada para cada quien, porque no son los mismos ingresos ni es la misma meta.

Explica que las inversiones deben ser un dinero que se apueste sin la necesidad de moverlo, ya sea invertir en un fondo de inversión, dejar el dinero en cetes, invertir en propiedades o en joyas, pero se necesita dejar madurar el dinero, es decir, que crezca, porque si de pronto se presenta una emergencia y se tiene que recurrir a ese dinero, no se deja crecer.

En este sentido, la especialista explica que para generar más dinero sí importa el orden de los factores, se tiene que aprender a manejar el dinero para entonces recibir más dinero; sin embargo, dice que hay mucha gente que prefiere escuchar que con 50 dólares pueden invertir en forex o en bitcoin y se harán millonarios, o que con los trabajos de LML que solo consisten en reclutar gente se ganará mucho dinero.

Y detalla que hay quienes incluso piensan que invertir es aventar el dinero y dejar que crezca solo, “yo me siento en la playa a disfrutar de la vida”, que esa es la imagen que se tiene de las inversiones, y es lo que todo mundo quiere.

“Sí se meten a esas páginas donde se dan consejos para ser millonarios, se va a ver un montón de promoción de gente que hace multiniveles, que vende forex y vende sueños, y que con eso hacen que tu dinero crezca, pero no va a crecer de la nada y eso es súper importante que lo entendamos”, explica.

Sánchez-Escuer dice que para que el dinero crezca tiene que haber un riesgo, porque si no hay un riesgo a la hora de invertir no se está invirtiendo, se está ahorrando, y explica, la diferencia entre ahorrar o invertir consiste en que ahorrar es guardar una parte de lo que sobró, pero invertir es hacer que el dinero crezca.

“Si me sobran 10 pesos voy a guardar dos, eso es ahorrar; pero sí yo esos dos pesitos los invierto en el negocio de tamales de mi tía, y mi tía me dice que se compromete a comprar material para vender más tamales y me va a dar de regreso 50 de rendimiento, entonces ya estoy lista, porque hice crecer esos dos pesos, eso es invertir, porque hay un riesgo", ejemplifica.

"Porque yo le voy a dar estos dos pesos a mi tía para los tamales y puede que la tía la riegue y se equivoque, que escogió una esquina mala y ahí casi no vende, entonces casi no tiene ganancia, y el riesgo de que la tía se equivoque es alto, de otra manera no habría inversión, pero sí yo no quiero arriesgar y mejor los guardo, ya no hay riesgo pero no hay crecimiento”.