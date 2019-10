Conselva va por reforestaciÃ³n de comunidades

Conselva va por reforestación de comunidades

La agrupación ambientalista participará en Un Día para Ayudar, que organizan Noroeste y Tec milenio

Netzahualcóyotl Ceballos

¿Le preocupa el calentamiento global, la sequía y la deforestación? Ésta es entonces su oportunidad de ayudar e ir más allá de publicaciones en redes.

La asociación civil Conselva, Costas y Comunidades AC, inició una campaña en la que la ciudadanía puede contribuir a la reforestación de comunidades del sur de Sinaloa, donde echaron a andar viveros forestales operados por los mismos habitantes, un proyecto cuyo éxito ya fue comprobado en El Habal, Concordia.

“En la zona rural hay un proceso de deforestación muy importante, cada año la gente sale a preparar sus terrenos para las milpas, lo que hacen es deforestar un área, quemar todo eso y ahí sembrar”, explicó Sandra Guido, quien está al frente de la organización.

“Que no sería problema, pero ocurre en pendientes, en territorios que están en la montaña, y un suelo desnudo y que no tiene árboles, cuando llega la época de lluvias se lleva el suelo, lo erosiona, y ese suelo ya no produce. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Impulsamos un vivero forestal”.

La asociación acude a las comunidades, capacita y los habitantes emprenden una empresa de vivero forestal, que en El Habal, por ejemplo, produce hasta 60 mil plantas en un año y emplea a 26 personas.

Sin embargo, Conselva, Costas y Comunidades se ha enfrentado a un problema este año: la falta de recursos públicos.

Y en parte por ello, la asociación particiará en la décima novena edición de Un Día para Ayudar, un evento organizado por Noroeste y Universidad Tecmilenio, donde las instituciones altruistas de Mazatlán montarán una kermés y lo recaudado lo destinarán a costear sus programas.

La cita es el 24 de noviembre en la explanada de la Universidad Tecmilenio, desde las 13:00 a las 18:00 horas.

La participación de Conselva será con la venta de agua.

UN DÍA PARA AYUDAR

Domingo 24 de noviembre

De 13:00 a 18:00 horas

Instalaciones Universidad Tecmilenio