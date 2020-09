Consuelo Duval confirma que tiene Covid-19

‘Mi mundo se desbarató’ dijo la comediante en sus redes sociales donde conformó que dio positivo a una semana de haberse aplicado la prueba

Noroeste / Redacción

Mediante un comunicado en sus redes sociales, la actriz y comediante Consuelo Duval confirmó que dio positivo al coronavirus, Covid-19.

Esto, según el diario Vanguardia, luego de que desde la semana pasada el rumor sobre el contagio creciera.

El medio digital informa que Consuelo colocó un duro mensaje en su cuenta de Instagram, en donde habló de cómo ha pasado estos días, los cuales han estado llenos de ansiedad.

Fue a través de su cuenta de Instagram, en donde Consuelo Duval dio a conocer esta noticia. Reveló que cuando leyó que había dado positivo al coronavirus, sintió mucho miedo. Sus días se llenaron de pánico y ansiedad.

“Hace una semana me entregaron el resultado de la prueba del COVID... y cuando leí positivo, mi mundo se desbarató, nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Fue una semana llena de ansiedad y pánico, estaba como paralizada, dejaba la cama empapada de sudor, rogándole a Dios con toda mi alma que no hubiera contagiado a mis hermanos o a mis hijitos y que nada se complicara en mi cuerpo”, escribió.

Asimismo, reveló que está a sólo siete días de vencer el contagio. Admitió que ha pedido a dios seguir viva. Comentó que celebra cada segundo de respiración.

“Dios me escuchó y el bicho ha sido bueno conmigo, no tuve nada mas que ansiedad, falta de ganas y mucho cansancio. Hoy la ansiedad ha sido reemplazada por GRATITUD, alegría y unas ganas de vivir encabr*nadas. Estoy a 7 días de librar esta batalla y vivir lo que me reste de vida celebrando cada segundo que respire, echando una cantidad de desm*dre que Dios guarde la hora y haciéndole saber a mis CHINGADERIT*S que son lo más importante en mi vida, que nos vamos a reír a carcajadas y que nos vamos a abrazar muy fuerte”, añadió Consuelo Duval.