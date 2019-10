Contra las aplicaciones de transporte, se suma Atamsa en MazatlÃ¡n a Movimiento Nacional Taxista

Contra las aplicaciones de transporte, se suma Atamsa en Mazatlán a Movimiento Nacional Taxista

Según los transportistas, desde que entraron estas aplicaciones los servicios se han visto afectados en un 25 por ciento

Sibely Cañedo

07/10/2019 | 09:27 AM

Contra las aplicaciones de transporte de empresas extranjeras, la organización Autotransportes del Aeropuerto de Mazatlán (Atamsa) se sumó a la protesta del Movimiento Nacional Taxista, que tiene lugar en varios puntos de la Ciudad de México y en varios estados del país.

Con una marcha desde el entronque con la Carretera Internacional al sur hasta el aeropuerto Rafael Buelna, poco más de 60 unidades de Atamsa rodaron en señal de inconformidad para exigir la regulación de plataformas tipo Didi o Uber, que entraron a Sinaloa hace unos tres años. Desde entonces, aseguran los transportistas, se ha visto mermada su actividad hasta en un 25 por ciento por la que llamaron "una competencia desleal".

Román Aguayo Hernández, líder atamsista, criticó que mientras el transporte organizado se ve sometido a verificaciones de sus vehículos y conductores, las plataformas operan en la irregularidad, prácticamente sin ningún filtro, sólo con registrarse a través de un teléfono móvil.

Incluso, acusó, trabajan en las zonas de jurisdicción federal como las terminales aéreas o centrales de autobuses sin contar con el permiso que establece la Ley de Autotransporte.

"No es posible que nuestros gobiernos sean omisos, me refier o al estatal y federal, permitiendo la operación de aplicaciones extranjeras que se llevan 25 o 30 por ciento de las ganancias a paraísos fiscales y que además no garantizan la seguridad de los usuarios", advirtió.

Aguayo Hernández reconoció que la Policía Federal ha actuado para que se cumpla la ley en la terminal aérea en Mazatlán, donde van cerca de 200 conductores detenidos e igual número de vehículos remitidos al corralón por subir pasaje sin mostrar los permisos correspondientes. No obstante, apuntó, no ha sido suficiente.

Es de mencionar que la marcha se llevó a cabo por el carril derecho hacia al aeropuerto, sin bloquear la vialidad.