ControlarÃ¡n mÃ©todo anticonceptivo por una app

CONTROL NATAL

Controlarán método anticonceptivo por una app

Dentro del sector público hay 14 métodos anticonceptivos temporales y dos definitivos; la tecnología ofrece alternativas

Noroeste / Redacción

El futuro de los anticonceptivos se dirige a desarrollar e implementar el chip subcutáneo que regulará la liberación de hormonas que inhiban el proceso de ovulación. Este chip se podrá controlar a través de dispositivos inteligentes como el celular y su tiempo de duración podrá ser hasta de 15 años.

En México, aproximadamente 60% de los embarazos no planeados se presenta en adolescentes entre 15 y 19 años. Por otra parte, la tasa de embarazos no deseados es de 37% en mujeres de más de 35 años. Un embarazo no planeado es aquel en el que hubo ausencia de métodos anticonceptivos, mientras que un embarazo no deseado es aquel que llega de improviso por alguna falla en el método de planificación.

La incidencia en embarazos no planeados y el aumento de los embarazos no deseados, que en un gran número de ellos terminan en abortos inducidos los que al complicarse pueden ser causa de muerte materna, son las principales razones por las que el desarrollo y uso de los métodos anticonceptivos de larga duración continúan posicionándose en nuestro país y el resto del mundo.

Actualmente dentro del sector público de México se ofrecen 14 métodos anticonceptivos temporales y dos definitivos. En el primer grupo están los hormonales como la inyección, dispositivos intrauterinos, las píldoras, el parche y el implante subdérmico. En el segundo grupo tenemos la vasectomía y la salpingoclasia (ligadura de trompas).

Tradicionales

El uso de anticonceptivos tradicionales como el coito interrumpido o el ritmo va en declive de 6.4% a 4.8% debido a la poca efectividad que han presentado. Mientras que en el postevento obstétrico (después de un parto, aborto o cesárea) la escala ascendente de mayor uso está el dispositivo intrauterino (DIU o T de cobre o el SIU con hormona) 46%, salpingoclasia 30% y los hormonales 23%. En este último grupo, el implante subdérmico ha incrementado su aceptación colocándose en un 7% de uso.

De larga duración

Los métodos de larga duración están siendo la mejor opción para evitar embarazos no planeados, debido a su efectividad mayor al 99% y a su reversibilidad inmediata, sin olvidar su comodidad, reducción de costos y menor dependencia. Entre los más solicitados se encuentran el implante subdérmico, y el dispositivo intrauterino, siendo el más efectivo entre ellos el implante (una varilla muy pequeña que el médico coloca debajo de la piel en el antebrazo), sugerido para usar por 3 años, el cual se encuentra en nuestro país desde hace 14 años.

De emergencia

La composición de los anticonceptivos de emergencia también ha evolucionado, cada vez se usa menos la pastilla del día siguiente con hormonas combinadas. Y actualmente se utiliza con una sola hormona en una o dos pastillas que pueden usarse hasta 3 días posteriores al coito no protegido.

Exclusivo para varones

En países europeos, asiáticos y americanos, cada día hay más investigación y pruebas de métodos hormonales para aplicar en hombres. Aunque aún no existe un anticonceptivo ideal para el varón, se estudia la posibilidad de que sea un implante subdérmico combinado con inyecciones o incluso métodos reversibles, como tapones de silicona colocados en el conducto deferente por donde pasan los espermatozoides y que posteriormente podrían disolverse o retirarse haciendo posible la recuperación de la fertilidad en ese varón.

*El autor es José Braulio E. Otero Flores. Médico cirujano egresado de la facultad de medicina UNAM. Tiene especialidad en ginecología y obstetricia. Actualmente es profesor del curso en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Ha sido conferencista, y es autor / coautor de múltiples artículos y temas relacionados con la anticoncepción en libros y revistas nacionales y extranjeras. Es miembro certificado y recertificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia con reconocimiento por la Academia Nacional de Medicina.