CONVIVIR CON EL COVID: Â¿Ir o no ir al hospital?

CONVIVIR CON EL COVID: ¿Ir o no ir al hospital?

Los niños y los adultos mayores no deben ir al hospital a menos que requieran atención médica

Netzahualcóyotl Ceballos

03/06/2020 | 02:13 AM

El 31 de mayo finalizó la Jornada Nacional de la Sana distan­cia, pero no la cuarentena, misma que hoy sigue vigente. A dos días de iniciada la Nueva Normalidad, el semáforo se encuentra en el nivel rojo en Sinaloa, y en buena parte del País, por lo que de momento solo podrán operar los negocios esenciales y estos tendrán que cumplir todas las medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19 en la entidad.

En Noroeste hemos preparado este serial “Convivir con el Covid” para ayudar­te a salir de casa y retomar, en la medida de lo posible, una “vida normal”.

Entendemos que no será exactamente como era antes, pero lo importante es que salgas a trabajar, a comer a un restaurante o a correr al parque con la certi­dumbre de hacer las cosas bien. Para que regreses a casa con la tranquilidad de que te cuidas bien y cuidas a tu familia. Esperamos que te sirva.

En la Nueva Normalidad, los hospitales sin duda son los lugares donde los protocolos de sanidad cobran mayor disciplina al ser también sitios de alto riesgo de propagación del Covid-19.

Aunque no están definidas todas las medidas que se adoptarán de forma permanente, algunas ya se adoptaron y se ponen en práctica.

¿Ir o no ir al hospital?

Si usted ya tenía una cita con el médico al margen de la pandemia y su caso no demanda atención urgente, reprográmela para exponerse lo menos posible en la calle y dentro del hospital, y al mismo tiempo, no contribuir a la saturación de los servicios médicos.

Si usted no está infectado de Covid-19, pero padece una enfermedad que demanda atención médica inmediata o no puede aplazarla más tiempo, entonces sí acuda al hospital, al igual que si tiene una emer­gencia.

Los pacientes crónicos deben asistir a sus citas.

¿Cómo debo

ir al hospital?

Al momento de ir a un hospital no olvide su cubrebocas porque no se le permi­tirá el paso dentro de ningún nosocomio o clínica.

Si tiene fiebre, absténgase de ir, pues al entrar deberá pasar por detectores de temperatura, y en caso de que su tempe­ratura corporal sea mayor de lo normal, no se le permitirá el acceso.

Si no depende de nadie para trasladarse, vaya solo. En los hospitales sólo se permite la entrada a pacientes, no a sus familiares, no amistades.

¿Qué es la receta resurtible y cómo funciona?

Es un programa del IMSS que busca facilitar la atención médica a pacientes con enfermedades crónicas controladas, como hipertensión, artri­tis y diabetes entre otras, y que éstos puedan recibir tres recetas en una sola consulta, evitando ocho consultas al año.

Aunque el programa se aplica desde mucho antes de la emergencia sani­taria, se recomienda más que nunca utilizarlo para reducir el número de visitas a los hospitales.

Es necesario preguntarle al médico fa­miliar si se es candidato a las recetas resurtibles y en caso de ser así trami­tar ser beneficiario en la misma clínica de donde es derechohabiente.

¿Cómo es la dinámica ahora dentro de los hospitales?

Al entrar se le facilitará gel antibacterial, úselo . No se retire el cubrebocas en nin­gún momento dentro de un hospital, ni se toque los ojos.

Dentro de los hospitales, mientras espera ser atendido, usted deberá tomar una sana distancia con los demás pacientes, sentarse en las sillas marcadas para ello y respetar los espacios restringidos.

Recuerde no saludar a nadie de mano, ni besos, y evite lo más que pueda poner sus manos en superficies.

Si le toca hacer fila para entrega de medicinas deberá hacerlo respetando sana dis­tancia con los demás pacientes, y si es el caso, esperar en los lugares marcados para esperar.

No se quede más tiempo de lo necesario dentro de un hospital.

En los pasillos, escaleras y elevadores no debe haber aglomeraciones; habrá un nuevo límite de personas también para los elevadores, dependiendo de su capacidad.

¿Qué hacer al regresar de un hospital?

Al regresar a casa, se recomienda ba­ñarse y cambiarse de ropa. Recuerde que un hospital es un lugar donde se atien­den personas infectadas que le pueden transmitir enfermedades.

Utilice un cubrebocas diferente con el que acudió al hospital.