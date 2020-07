CONVIVIR CON EL COVID: Para ir al museo y al teatro

Antonio Olazábal

A más de un mes días de iniciada la Nueva Normalidad en varias entidades del País y con la reapertura de diferentes giros de negocios a partir de este mes de julio en Sinaloa, es importante aprender a vivir y convivir con la pandemia, la cual, según expertos, aún continuará varios meses.

Sinaloa, y gran parte del País, aún continúan en rojo en el semáforo epidemiológico, sin embargo, las autoridades han decidido reanudar la operación de hospedaje, cines, centros de entretenimiento, playas, balnearios y lugares recreativos en general.

La prevención es, más que nunca, imprescindible, pues la conviencia y movilidad de las personas va en aumento, con el consabido riesgo de contagio.

A través de este serial “Convivir con el Covid”, te orientamos sobre qué medidas tomar al salir de casa y retomar, en la medida de lo posible una “vida normal”.

Hoy, te presentamos las medidas de prevención que se deben tomar en lugares de esparcimiento.

PARA IR AL MUSEO Y AL TEATRO

Salir al museo y al teatro son algunas de las actividades que ya se están permitiendo en la entidad; hay muchos museos y teatros en Sinaloa, unos grandes y otros más pequeños, pero, es necesario que se tomen una serie de medidas para evitar contagios de Covid-19.

Algo indispensable es que al salir de casa lo hagan con gel antibacterial, así como cubrebocas, no acercarse a nadie a más de un metro y medio, y de hacerlo, siempre tomar las medidas que indican las autoridades.

Lo ideal es eliminar los pagos en efectivo, pero muchos de estos lugares aún no cuentan con pagos con tarjeta o electrónicos. Al pagar con dinero físico, es indispensable usar el gel antibacterial antes y después de tomar el efectivo.

Al llegar a los museos y teatros, evitar aglomeraciones, guardar metro y medio de distancia, esto disminuye el riesgo de contraer el virus.

LO QUE SE DEBE EVITAR

Lo esencial es el contacto físico o cercano con otras personas, mínimo a un metro y medio de distancia. Todos los artículos con los que se salga a la calle y con los que ya se encuentre en el museo o en el teatro, es necesario tenerlos sanitizados y limpios cada vez que se usen, esto con jabón y agua o gel con base de alcohol al 70 por ciento.

Es indispensable evitar prestar artículos, ni tocar ajenos, de preferencia no tocar su celular si está en las instalaciones del museo o teatro, ya que al tocar otras superficies, partes de Covid-19 pueden quedar en el teléfono. Es indispensable no tocarse la cara, sobre todo no llevarse las manos a la nariz y a la boca.

Debe de constatar que los establecimientos no estén a su máxima capacidad, ya que de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Salud, es indispensable que estos no sobrepasen el 50 por ciento, si es de esa manera y se ve mucha gente, no debe quedarse y lo mejor es regresar a casa.