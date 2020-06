Noroeste para iOS Lleva en tu smartphone las mejores noticias de Noroeste. ¡Se parte de nuestros suscriptores! Instalar app

CONVIVIR CON EL COVID: Trabajar en la construcción

Durante la emergencia sanitaria ha habido sectores económicos que no se han detenido del todo, tal es el caso de la construcción, aunque eso no significa que a partir de la “nueva normalidad” no vengan cambios para este sector

Netzahualcóyotl Ceballos

El 31 de mayo finalizó la Jornada Nacional de la Sana Distancia, pero no la cuarentena, misma que hoy sigue vigente. A 10 días de iniciada la Nueva Normalidad, el semáforo epidemiológico de la Secretaría de Salud se encuentra en nivel rojo en Sinaloa, y en el País, por lo que de momento solo podrán operar los negocios esenciales y estos tendrán que cumplir todas las medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19 en la entidad. En Noroeste hemos preparado este serial “Convivir con el Covid”, para ayudarte a salir de casa y retomar, en la medida de lo posible una “Vida normal”. Entendemos que no será exactamente como era antes, pero lo importante es que salgas a trabajar, comer a un restaurante, o a correr, al parque con la certidumbre de hacer las cosas bien. Para que regreses a casa con la tranquilidad de que te cuidas bien y cuidas a tu familia. Esperamos que te sirva. Durante la emergencia sanitaria ha habido sectores económicos que no se han detenido del todo, tal es el caso de la construcción, aunque eso no significa que a partir de la “nueva normalidad” no vengan cambios para este sector. A continuación, las indicaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social para uno de los ramos más fuertes de las economías locales. Trabajar en la construcción ¿Qué riesgos hay? Los principales riesgos detectados en el área de la construcción es el uso compartido de herramientas y maquinaria, el transporte para el traslado al lugar de trabajo y la falta de lugares para el lavado de manos. ¿Qué medidas de prevención se deben tener? Una de las recomendaciones más importantes para el ramo de la construcción es la desinfección frecuente de herramientas de trabajo. No olvides que, como en la mayoría de los lugares, los trabajadores debes portar cubrebocas, lentes o caretas protectoras si no se puede garantizar la sana distancia con clientes o entre ellos mismos. Los responsables de la obra deben instalar lavabos portátiles para el lavado de manos, acondicionar un lugar para funcionar como comedor, señalización adecuada. Organizar cuadrillas para trabajo secuencial y no congestionar las áreas, evitar rotar el personal entre cuadrillas y establecer sentidos de circulación en áreas comunes son otras indicaciones a seguir en la “nueva normalidad” dentro de la construcción. ¿Qué se debe hacer al ingresar al área de trabajo? Implementar un filtro para toma de temperatura y síntomas respiratorios, y si alguien presenta más de 37.5 grados, llamar al número de orientación médica y apoyar a llenar el permiso Covid-19. ¿Qué más hacer durante la jornada de trabajo? Al estar trabajando, se debe asegurar de tener bien puesto el cubrebocas y evitar tocárselo. No tocarse la cara, en especial bocas y ojos, y tomar una distancia de por lo menos 1.5 metros de los demás. Evitar lo más posible compartir las herramientas de trabajo con otros compañeros, y si esto es inevitable, desinfectarlas en cada nuevo uso. Una medida para los trabajadores de la construcción que normalmente comen en su mismo lugar de trabajo, es llevar los alimentos preparados desde casa, o comprar los alimentos en establecimientos que siguen las recomendaciones higiénicas. Lavarse las manos antes y después de consumir alimentos y bebidas. FUENTE: IMSS #Convivir con el Covid

