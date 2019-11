Convoca Tere Guerra a protesta contra intentos por limitar la libertad de expresión

El Supremo Tribunal de Justicia, a donde convoca a la manifestación, debe resolver la denuncia en su contra que interpuso el dirigente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda

Noroeste / Redacción

04/11/2019 | 11:50 AM

La activista Tere Guerra Ochoa convocó a una manifestación este martes afuera del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa en contra de la censura y en defensa de la libertad de expresión.

Esto, porque el Poder Judicial del Estado debe resolver la denuncia que desde hace tres años interpuso en su contra el dirigente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda.

"Como es de su conocimiento, en Sinaloa el dirigente del Partido Sinaloense ha presentado tres demandas contra periodistas tratando de inhibir la crítica, tratando de inhibir la libre expresión", manifestó.

Sería un mal precedente, señaló, que en Sinaloa se permitiera que los periodistas fueran acosados e intimidados por cualquier dirigente político.

Guerra Ochoa convocó a sumar esfuerzos porque la censura no debe prevalecer independientemente de las diferencias e independientemente de las diversas opiniones.

La libertad de expresión, recordó, es uno de los derechos fundamentales que están establecidos en nuestra Constitución.

"Hay que sumar esfuerzos y no permitir que la censura prevalezca. Me parece muy negativo además que se festine anticipadamente una victoria que el dirigente del Partido Sinaloense hasta ahorita no ha obtenido", expuso.

Los tribunales federales no le dieron la razón, señaló, al contrario, turnaron el expediente al Tribunal del Estado y por eso precisamente se está convocando a la manifestación afuera del Supremo Tribunal de Justicia.

La activista manifestó que que no se vale mentir, pues hasta ahorita no hay decisiones, hasta ahorita, después de tres años, no ha logrado que se le condene y sigue en esta defensa.

"No es una lucha mía, en lo personal, es una lucha a favor de la libre expresión, una lucha en contra de la censura, es una lucha para que ningún dirigente de partido político aproveche su posición de mando, su posición de privilegio para acosar a periodistas", estableció.

Por esa razón, agregó, hay que sumar esfuerzos en contra de la censura y a favor de la libre expresión.

La convocatoria es a las 9:45 de este martes afuera del Supremo Tribunal de Justicia, que está a un lado de Palacio de Gobierno.