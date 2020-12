Cooperan con niños y jóvenes de El Fuerte para que puedan adquirir tablets y laptops

Gobierno Municipal y la Congregación Mariana Trinitaria se organizan para beneficiar a 140 niños y jóvenes de este pueblo mágico

Noroeste / Redacción

23/12/2020 | 12:08 AM

EL FUERTE._ Con apoyo del Gobierno Municipal y la sociedad civil, 140 niños y jóvenes de El Fuerte pudieron adquirir tablets y laptops, lo que les facilitará sus estudios durante la contingencia sanitaria del Covid-19.

Los beneficiarios aportaron el 50 por ciento del costo de los equipos, el Ayuntamiento aportó un 20 por ciento y el resto fue aportado por la Congregación Mariana Trinitaria.

La entrega de los equipos se realizó en la explanada de Palacio Municipal, en un evento encabezado por la Alcaldesa Nubia Ramos Carbajal.

"Derivado del Covid, sabemos que muchos de nuestros niños están tomando clases a distancia y no tienen un teléfono inteligente, no tienen una tablet, no tienen una laptop, y pues le hicimos la propuesta a la Congregación Mariana Trinitaria para que nos ayudara", comentó.

Durante el evento también se entregaron 25 tablets que fueron rifadas en las posadas que el Ayuntamiento realizó en varias comunidades; el costo de éstas fue cubierto en totalidad con recursos del Municipio.