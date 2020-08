Coordinadora de Morena en la Cámara de Diputados niega quiebre en la bancada

Yadira Santiago Marcos acompañó al presidente del CEN de Morena en su visita a Sinaloa

América Armenta

CULIACÁN._ Hay compañeros que no entienden el estatuto, dijo la Diputada federal Yadira Marcos, Coordinadora de la bancada Sinaloense en la Cámara de Diputados, en relación a un grupo de morenistas sinaloenses, pero lejos de haber un quiebre por las diferencias, la coordinadora expuso desconocimiento de los estatutos, por lo cual no procedería lo que están solicitando.

“Hay compañeros que no entienden el estatuto o no lo han leído bien, la encuesta se va a dar si todo el proceso en la convocatoria se lleva a cabo, dentro de uno de los procesos es la encuesta, pero para llegar a esa encuesta, primero se tiene que elegir distritales, estatales y nacionales y ya que terminemos con ese proceso viene la encuesta, no podemos irnos a una encuesta directo, si antes no elegimos a nuestros consejeros”, explicó Santiago Marcos.

Fueron Marary Villegas Sánchez, Carlos Ayala Bobadilla y Casimiro Zamora Valdez, diputada y diputados federales de Morena sinaloenses que formaron un bloque para apoyar a Mario Delgado Carrillo, demandando además que las elecciones para renovar dirigencia se realizarán este 24 de agosto y que no solo participará la militancia, sino que simpatizantes no afiliados al partido pudieran elegir a la nueva cabeza de Morena.

“Nosotros nos apegamos a la legalidad y el estatuto, el estatuto no permite lo que están mencionando esos compañeros, entonces yo en mi carácter de diputada quiero opinar, no de coordinadora, cada quién es libre de respaldar al que ellos consideren o nosotros consideramos, en mi caso yo estoy apegada al estatuto y el estatuto dice que solamente los militantes de Morena tienen la facultad de elegir a sus dirigentes”, dijo la legisladora federal.

“En todo caso hay un proceso y el estatuto lo marca que para que pueda ser presidenta o secretaria del Comité Ejecutivo Nacional tienes que ser consejero y para ser consejero te eligen los militantes, entonces si ellos cumplen el requisito pues adelante pero va a elegir la militancia”, agregó.

Los nombres fuertes que se mencionan para ser posibles dirigentes de Morena nacional, son Bertha Luján Uranga y Mario Delgado Carrillo, por lo que ahora, pese a que no se ha dicho abiertamente, hay dos grupos entre las y los morenitas de Sinaloa.

Cabe destacar que ninguna de las personas que se ha manifestado a favor de Delgado Carrillo, estuvo alrededor de Ramírez Cuéllar en su visita a Sinaloa.

Choque

Afuera del recinto en que se reunieron los medios de comunicación y parte de las y los servidores públicos de Morena en Sinaloa, estuvo un grupo de manifestantes que por medio de pancartas acusaron tribus al interior del partido y mostraron rechazo al grupo reunido al interior.

La presencia del grupo fue rápida, se retiraron antes de que el Presidente del CEN o las y los legisladores locales y federales dejaran el punto de encuentro.