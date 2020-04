Noroeste para iOS Lleva en tu smartphone las mejores noticias de Noroeste. ¡Se parte de nuestros suscriptores! Instalar app

Coparmex: AMLO no ayuda y no deja que le ayuden; CCE: no se ha pedido salvar a ninguna empresa

Salazar Lomelí dijo esta tarde, durante una reunión virtual para conformar un Acuerdo Nacional del sector privado para enfrentar la crisis económica actual, que el organismo “jamás” solicitó el rescate o apoyo a grandes empresas sólo tener liquidez para poder reactivar al sector productivo

Sinembargo.MX

27/04/2020 | 9:19 PM

Ciudad de México, 27 de abril (SinEmbargo).- “El Presidente López Obrador no ayuda, ni se deja ayudar. Pero si miente”, afirmó Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). “Jamás se ha pedido apoyo para ninguna empresa, ni se ha pedido el salvamento de nadie” protestó Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Los dirigentes de dos de los principales organismos empresariales en México contestaron las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los créditos que Bidinvest, brazo de inversión en el sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), otorgará por hasta 3 mil millones de dólares a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes). Salazar Lomelí dijo esta tarde, durante una reunión virtual para conformar un Acuerdo Nacional del sector privado para enfrentar la crisis económica actual, que el organismo “jamás” solicitó el rescate o apoyo a grandes empresas sólo tener liquidez para poder reactivar al sector productivo. Se refirió directamente a los señalamientos del Presidente sobre que no le gustó la forma en que se logró el acuerdo entre el BID y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), con aval de la Secretaría de Hacienda. “No queremos la confrontación; no es momento de diferencias”, planteó el dirigente. Esta mañana el mandatario mexicano aseguró que no le gustó “mucho el modito” en que el BID y CMN se pusieron de acuerdo para tratar de imponer a su Gobierno la entrega de créditos por hasta 12 mil millones de dólares a 30 mil micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) afectadas por la crisis del coronavirus en el país. “No me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieren imponernos sus planes. Ya no es como antes, antes el poder económico y el poder político eran lo mismo, se alimentaban, se nutrían mutuamente. Ahora ya no, ahora el Gobierno representa a todos. Hay una separación entre poder económico y poder político. ¿Cómo que se hace un acuerdo y que Hacienda lo avale? ¿Qué estamos aquí de florero, de adorno? Entonces ver todo esto es protegernos como nación, además no dar ninguna oportunidad a la corrupción”, dijo. Con un video del momento en que el Presidente López Obrador expresó su disgusto, Gustavo de Hoyos dijo que el jefe del Estado mexicano no permite la ayuda pero miente al afirmar que el crédito de Bidinvest genere deuda para el país. Para enfrentar la crisis económica causada por el #COVID19, el Presidente @lopezobrador_ no ayuda, ni se deja ayudar. Pero si miente. El programa de financiamiento @BIDInvest-CMN para 30k empresas, no involucra (como dijo) recursos públicos. Acá estamos en “modo” de apoyo. ¿Y él? pic.twitter.com/AqyBWXdBxe — Gustavo de Hoyos W (@gdehoyoswalther) April 27, 2020 Esta tarde Antonio del Valle Ruiz, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) expresó que el tabasqueño tuvo un “malentendido” sobre los créditos que Bidinvest otorgará. Por su parte, el propio organismo internacional explicó que el acuerdo no representa deuda adicional para el Gobierno. #Covid-19

