'Coronavirus', la palabra que más fue buscada en Google en 2020

No sorprende a nadie; la palabra "coronavirus" fue el término más tecleado en el buscador más popular de internet (Google) y el que más creció en todo el mundo.

Las palabras más tecleadas por los internautas en el mundo fueron, por este orden: "coronavirus", "election results"; "Kobe Bryant"; "zoom"; "IPL"; "India vs New Zealand", "coronavirus update"; "coronavirus symptoms"; "Joe Biden"; y "google classroom".

Los datos sobre los términos más buscados los dio a conocer este miércoles Google, que señaló que -en medio de la pandemia mundial causada por el SARS-CoV-2- las consultas de los internautas se centraron mayoritariamente en intentar conocer lo que estaba ocurriendo en relación con esta crisis.

El buscador clasificó también cuáles fueron las noticias por las que más se interesaban los internautas en el mundo, y además de por todo lo relacionado con el coronavirus y las elecciones estadounidenses, destacando las búsquedas relacionadas con Irán, Beirut, "hantavirus", "Tesla Stock" , o con el movimiento "Black Lives Matter".

