Corral: Arresto de Duarte es un triunfo ante la impunidad de EPN; agradece a AMLO, Ebrard y Gertz

Javier Corral dijo que al final de la administración de Duarte, el estado de Chihuahua se quedó con una deuda de casi 50 mil millones de pesos, consecuencia del abuso en los fondos públicos, comprometiendo los ingresos futuros de los chihuahuenses

Sinembargo.MX

Ciudad de México.– Javier Corral Jurado, Gobernador de Chihuahua, dijo esta tarde que la detención de César Duarte Jáquez es un triunfo contra la impunidad que hubo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Debo reconocer la voluntad del Presidente Andrés Manuel López Obrador para concretar la extradición de este prófugo, la voluntad del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y la de Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Relaciones Exteriores”, dijo el mandatario panista.

"Es una muestra de que el país puede avanzar y que todos debemos tener frentes comunes. Qué buena noticia que uno de esos frentes sea el combate a la corrupción. Ha sido una larga, ardua, dura batalla. Ha habido momento de grandes decepciones e incluso represalias para el Gobierno y el pueblo de Chihuahua”, añadió.

“No perdimos la esperanza, nunca aflojamos el paso ni desistimos. Hemos demostrado que mientras la memoria no se rinda y la voluntad política no se quiebre, la justicia llega. Hoy miércoles 8 de julio, al finalizar la reunión entre los mandatarios de México y Estados Unidos, el Canciller Marcelo Ebrard me comunicó que las autoridades norteamericanas habían confirmado la detención del exgobernador César Duarte”, explicó el Gobernador.

César Duarte Jáquez, con 21 órdenes de aprehensión en México por delitos relacionados con corrupción, fue detenido este día en Miami, Florida, confirmó la Fiscalía General de la República (FGR).

La detención se da justo en el día en el que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Washington, en una visita oficial con el mandatario estadounidense Donald Trump.

César Duarte fue parte de la camada de políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) vendidos por Peña Nieto como “la nueva generación del PRI”.