Corrida de toros en el Lienzo Charro estÃ¡ sin definirse

Corrida de toros en el Lienzo Charro está sin definirse

Eloy Ruiz, coordinador de Protección Civil Municipal, asegura que se inspecciona el lugar

Noroeste / Redacción

La tradicional corrida de toros en el marco del Carnaval 2019 sigue en veremos, pues será en las próximas 48 horas que Protección Civil determine si hay condiciones de seguridad para los espectadores en el Lienzo Charro, donde está programada.

A esto se suma la protesta de ciudadanos que se oponen por considerar maltrato animal, incluso han difundido por redes sociales una petición de firmas para que las autoridades nieguen cualquier permiso.

La corrida es organizada por una fundación que busca recaudar fondos para ayuda social, aunque el espectáculo no lo podrán realizar en la Plaza de Toros, ya que se encuentra asegurada por autoridades fiscales, declaró el lunes pasado el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, por eso buscaron alternativas.

Agregó que no hay otro espacio para la corrida, si el Lienzo Charro no cumple con los requisitos de seguridad no habrá permiso.

Al respecto, el coordinador de Protección Civil Municipal, Eloy Ruiz, declaró que ya entraron al lugar y encontraron espacios que se pueden utilizar, a pesar que el inmueble no se utiliza desde hace una década debido a los riesgos.

“Lo primordial es garantizar la seguridad de las personas y del inmueble... muy seguramente el inmueble tiene mejoras que hacerle, eso es indiscutible, y para eso va a pedir un dictamen estructural y la persona que lo haga será responsable de garantizar la seguridad de la gente”, comentó.

Aseguró que el dictamen oficial está listo el viernes, el resultado definirá si hay condiciones.

Más allá de las condiciones de seguridad, ciudadanos mazatlecos han difundido por redes sociales su oposición a la corrida de toros, por considerar que es maltrato animal. Y desde ayer circula una petición de firmas para llevar a las autoridades municipales y evitar la corrida.

Por su parte, la directora de Ecología y Medio Ambiente Municipal, María de Lourdes San Juan Gallardo, informó que en el Reglamento municipal no prohíbe las corridas de toros.

Y consideró necesario analizar el caso y definir los alcances de reglamentos de protección a los animales, porque no hay sustento legal para evitar la corrida.

La petición de respaldo ciudadano para evitar este evento busca llevar a las autoridades municipales 500 firmas de oposición.

Hasta ayer el permiso oficial para la corrida seguía en veremos, hasta concluir los estudios de seguridad en el Lienzo Charro.