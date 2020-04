Covid-19 provoca subempleo en MazatlÃ¡n

Covid-19 provoca subempleo en Mazatlán

Se bajan de embarcaciones de pesca recreativa o de paseos, para trabajar como albañiles o pescadores

Alma Soto

Rosalío Ortega tiene dos pequeños yates que renta para la pesca deportiva, pero ya tiene casi dos semanas sin trabajar.

Ello, desde que el 29 de marzo la Secretaría de Marina decretó el cierre de puertos para embarcaciones menores que ofrecen servicios de turismo y pesca para evitar contagios por Covid-19.

Fue de las primeras actividades económicas en detenerse. Siguió el cierre de hoteles el 1 de abril y el de plazas comerciales, a partir del martes 7.

De las dos embarcaciones que tiene Rosalío, atracadas ahora en la Marina El Cid junto a 60 más, dependen ocho trabajadores que ahora buscan el sustento como albañiles o como pescadores.

En esa marina están también unos 100 yates privados que se quedaron ahí ante la bandera roja que colocó la Capitanía de Puerto.

“Yo tengo una lanchita de pesca comercial, eso hago ahora, me vengo a Playa Norte a las 4:00 horas para salir a la pesca, sale para mal comer, lo principal es no estar de flojo, y en el mar no hay coronavirus, da chance de pescar, sacar un pesito y comer fresco en la familia”, expresó.

El pescador indicó que están sacando 60 u 80 kilogramos cada vez que salen, suficientes para mantenerse.

Aunque, dijo, si sacan más no podrían venderlo, las pescaderías solo tienen clientes locales porque no hay turistas, y no pueden sacar la producción fuera de Mazatlán porque no hay medios de transporte para hacerlo.

Los turistas son los que generan las ventas, comentó, los que compran el producto y no hay.

Aunque reconoce que Semana Santa es una de las mejores temporadas por la tradición de consumir pescado, esperan recuperarse más adelante con el “pajarito”, que arriba en mayo, el botete, la sierra, el pargo y es un producto que gusta porque las especies cambian.

“Mientras no se seque el mar, no nos preocupa a nosotros, el mar es el que nos mantiene”, confió.