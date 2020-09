Crean Alianza Nacional de Abogados y Colegio de Abogados del Sur de Sinaloa

Esta agrupación nacional busca que nunca más se quede sin justicia en país como ocurrió seis meses por la pandemia

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Principalmente para que nunca más se quede sin justicia nuestro país como ocurrió durante seis meses por la pandemia del Covid-19, se creó la Alianza Nacional de Abogados, y también se le tomó protesta a la directiva del nuevo Colegio de Abogados del Sur de Sinaloa.

“Prácticamente nos quedamos dormidos en nuestros laureles ahora sí como dice el dicho, seis meses sin justicia en nuestro país es algo carastrófico, para que nunca más vuelva a suceder que la justicia se paralice en nuestro país, que no se paralice en nuestro estado también”, agregó el presidente de la ANA, Ricardo Beltrán Verduzco.

“Nunca más debemos de permitirlo, porque es un derecho humano al que no tuvimos acceso por más de seis meses porque la autoridad no fue capaz de organizarse, de hacer una reingeniería, cómo es posible que en los bancos, los comercios pudieron diseñar la atención a la gente y los impartidores de justicia no lo pudieron hacer, eso sí es sumamente lamentable”.

Por ello, dijo que para eso es la organización de los abogados, para que nunca más vuelva a suceder ese tipo de cosas.

“Lo que representa este evento para nosotros es muy importante después de haber estado en cinco estados de la República ya, en Chihuahua, en Baja California, en el Estado de México, en la Ciudad de México y en el estado de Veracruz y hoy aquí en Mazatlán viene a consolidarse este proyecto que nació con la idea de aglutinar a todas las organizaciones de abogados que existen a nivel nacional”, añadió Beltrán Verduzco.

El también ex presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México recalcó que se celebran congresos pero son de las organizaciones y hoy lo que se quiere es rescatar el gremio de abogados, que es lo más importante.

“La organización de nosotros es para mantener el desarrollo académico de cada uno de nosotros, pero sobre todo tener muy presentes los temas importantes que atañen a los abogados que es el tema de la administración de la justicia, de la procuración de la justicia y de la seguridad pública que tanta falta hacen los equilibrios en este país que prácticamente se está haciendo monótono”, subrayó.

“Solamente una persona que es la que decide todo y no hay voces que rompan ese silencio, es el propio Presidente de la República que está actuando, ya hasta mandó el mensaje que íbamos a ser todos leales y ciegos”.

Reconoció que en Sinaloa en la Fiscalía General del Estado encabezada por Juan José Ríos Estavillo, no se paralizó la procuración de justicia, pero en el caso del Poder Judicial, que dijo está tomando por un “grupo de rufianes”, sí se paralizó el trabajo,

Durante el evento realizado la mañana de este sábado en un salón de conocido hotel ubicado en la Avenida del Mar, el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, Julio César Alvarado, también se le tomó protesta a la mesa directiva del nuevo Colegio de Abogados del Sur de Sinaloa, que preside Rolando Castro Hernández.

Castro Hernández manifestó que esta nueva agrupación está alineada con la Alianza Nacional de Abogados y la Federación de Abogados de Sinaloa, viene sangre nueva, abogados que en su mayoría nunca habían estado en un colegio de abogados pero que tienen la misma convicción.

“Sobre todo por las condiciones que prevalecen en un marco jurídico muy dinámico, situaciones de pandemia que contraen muchas situaciones, entonces la base también es tener mucho sentido social, ser un Colegio con mucho sentido social que yo creo que nos viene a dar mucha fortaleza”, añadió Castro Hernández.

“Y a dignificar, por qué no decirlo, más al gremio de los abogados, ahorita estamos iniciando con 13 integrantes, pero realmente la base va a ser muy fuerte, va a ser muy grande, ya hay mucha gente que está contemplada pero precisamente por cuestiones de pandemia no están presentes”.