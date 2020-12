Creativos del Carnaval de Mazatlán apoyan la cancelación para el próximo año

Luis Ríos González y Adriana Lewis coinciden dicen estar de acuerdo con la cancelación del Carnaval por la pandemia del Covid-19

Fernando Espinoza

Los creativos detrás de la realización del Carnaval de Mazatlán están de acuerdo con la cancelación de la edición 2021 de esta fiesta; aunque esto signifique que se queden sin una de sus principales fuentes de trabajo.

Luis Antonio Ríos González, creador de los trajes reales de cortejo varonil del Carnaval 2020, y Ana's Lewis Legado, creadoras de las carrozas reales de diferentes ediciones de la máxima fiesta porteña, coincidieron en que fue un acierto cancelar la fiesta pues su realización significaba poner en riesgo la salud de miles de personas, incluidas sus familias y sus equipos de trabajo.

En una breve entrevista telefónica, Luis Antonio Ríos, conocido como Momo, destacó que fue una decisión necesaria ante la pandemia por coronavirus.

"Es una desición necesaria, aunque el Carnaval es muy necesario para Mazatlán y da trabajo para muchos, tenemos que ser conscientes de que la salud es primero, y de que tenemos que ver la realidad de lo que estamos viviendo", dijo.

Agregó que hasta el momento de la cancelación el Instituto de Cultura no le había pedido que comenzara a trabajar en algún traje real, que incluso no le habían pedido ni diseños, pero que el en su afán de ser partícipe de Carnaval 2021, había llevado por su propia iniciativa un par de bocetos en propuesta para los trajes reales del Rey, Príncipe, Marqués y Duque del Carnaval de Mazatlán 2021, que tenía por nombre Lanao, un viaje en el tiempo.

"Yo había llevado mis propuestas de trajes reales, del Rey, no porque me las pidieron, si no porque yo tenía le intención de volver hacerlos, y además por la necesidad de tener trabajos grandes", destacó.

Por su parte, Adriana Lewis, integrante de Ana's Lewis Legado, dijo que todo su equipo está contento con la decisión que se tomó, pues aunque se realizara el Carnaval no tenían intenciones de participar, para no poner en riesgo a la docenas de trabajadores que las ayudan en la realización de las carrozas reales.

"Nosotros estamos contentas, es la mejor decisión, incluso nosotros no teníamos la intención de participar sobre todo para no poner en riesgo a nuestro equipo, somos muchos, se necesita mucha gente para trabajar, son varias familias, y tampoco queremos poner en riesgo a nuestra familia de contagiarlos", dijo Ana Lewis vía telefónica.

La creadora y su equipo sentenciaron que se tardaron mucho en cancelar la fiesta, consideran que es una decisión que no debió esperar tanto y menos dejarla en manos de la gente, pues dijo es responsabilidad de los organizadores pensar en la salud de toda una ciudad y sus visitantes, antes que la derrama económica que pueda dejar la fiesta carnavalera.

"El Carnaval más importante del mundo, que es el de Brasil, canceló hace mucho tiempo, pensando en la salud de Río (De Janeiro), de su gente, aquí no entiendo porqué nos tardamos tanto, y ademas gastar en una organización de algo que no se iba a realizar", agregó.

Finalizó diciendo que espera que para el 2022 todo vuelva a la normalidad, aunque no tiene la certeza de que vayan a participar, inclusó este año no tenían acuerdo alguno con el Instituto de Cultura de Mazatlán para realizar carrozas para el 2021. Cabe recordar que este año hicieron carrozas para Rey del Carnaval, Homenaje a Libia Zulema López, y otras más.