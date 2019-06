Crecen ventas de Mazda CuliacÃ¡n en 2019

REAPERTURA

Crecen ventas de Mazda Culiacán en 2019

La distribuidora Culiacán de la marca automotriz japonesa está a la alza y ahora ofrece una renovada imagen en sus instalaciones

Leopoldo Medina

Desde la apertura en 2007, Mazda Culiacán ha logrado crecer en un 8 por ciento en ventas año con año, estableciéndose como una plaza clave en la zona noroeste del país.

Como resultado de lo anterior y con el objetivo de brindar a sus clientes una mejor experiencia, la agencia automotriz reabrió sus instalaciones con una imagen renovada, un mejor sistema de servicio y atención al cliente.

"Desde su reapertura, Mazda Culiacán ha tenido un importante crecimiento, gracias a la aceptación que ha tenido con nuestros clientes. En un principio, Mazda Culiacán vendía entre 12 y 13 unidades por mes, hoy en día estamos vendiendo 95 unidades", destacó Montzerrat Beltrán, gerente de la sucursal Culiacán.

En el evento de reinauguración Miguel Barbeyto, presidente de Mazda de México, dijo que la firma cumplió 14 años de existencia y Mazda Culiacán es una de las primeras 12 distribuidoras que se abrieron a nivel nacional.

“Si todo marcha como lo esperan, a finales de este año Mazda de México habrá vendido 500 mil unidades en estos primeros 14 años de existencia.

“Ha sido un trabajo titánico, no nada más de la gente que trabaja en el corporativo, sino de toda aquella que trabaja en Mazda en el país”, destacó.

Aunque a nivel nacional la industria automotriz ha caído en un 5.4 por ciento, el funcionario destacó que Mazda Culiacán ha tenido un crecimiento de un poco más del 2 por ciento.

“La marca en Sinaloa está sólida, con muchos planes para que Mazda siga creciendo; la marca Mazda Corporation, sigue creyendo en México, en invertir en el país, en su gente, en productos, en su planta de manufactura en Salamanca, por lo que hay Mazda para muchos años”.

Barbeyto agregó que Sinaloa a nivel nacional ocupa el lugar 25 en el ranking de ventas, ocupando el primer sitio el distribuidor de la Ciudad de México, que actualmente vende un promedio de 260 unidades al mes.

Crecimiento exponencial

El presidente dijo hace 14 años no se tenía una planta de manufactura, hoy cuentan con una de ella ubicada en Salamanca, Guanajuato, la cual produce 80 mil unidades automotrices al año, principalmente para exportar a Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica, Europa, y por supuesto para México.

“Este 2019 es un año bastante retador por muchas cuestiones económicas y políticas, pero aún así, lo más importante es que la marca está muy sólida, y en estos primeros cinco meses del año ha tenido un crecimiento del 16 por ciento, en una industria que está cayendo un poco más del 5.4 por ciento”, señaló.

A finales de este 2019, desean tener la misma participación que tuvieron en el mercado el 2018, la cual fue de un 4.2 por ciento, y que para este año se tienen buenas noticias, dado que su participación aumente a un 4.7 por ciento.

Recalcó que este crecimiento se debe a tres importantes puntos, el primero, al tener ahora el Mazda 2 Sedán, el cual no se tenía en el 2018, y que hoy se produce en la planta de Salamanca.

El segundo es contar con el nuevo Mazda 3, el cual ha tenido éxito de ventas en todo el país, y es en Culiacán donde se están pidiendo más; y el último punto tiene que ver con su estrategia de negocios, la cual se centra exclusivamente en la atención al cliente.

“Estamos convencidos de que la forma para que esta marca siga creciendo en México, se debe a los clientes, porque si no logramos tener un cliente fascinado, no habrá una venta, un servicio, y por ende no habrá dinero, esto es un tema que tenemos que trabajar por convicción para darle esa fascinación a nuestros clientes”.

REINAUGURACIÓN DE MAZDA CULIACÁN

La nueva imagen de Mazda Culiacán está basada en el concepto de MA, una característica distintiva de la arquitectura tradicional japonesa, que tiene como objetivo crear un interior que dé una sensación de conexión con el mundo exterior.

Esta renovada imagen ya ha sido implementada en el 40 por ciento de la red de distribuidores y esperan cerrar el año con el 80 por ciento.

Montzerrat Beltrán, gerente general de Mazda Culiacán, explicó que la remodelación incluyó la mejora del 100 por ciento de sus instalaciones, todo con el objetivo de que los clientes vivan una experiencia más confortable, con áreas apropiadas para una mejor atención.

La remodelación incluyó la mejora de toda su área de exhibición, oficinas, recepción de unidades, taller, entre otras amenidades que hagan más confortable la visita de sus clientes.

EXPANSIÓN

A finales de 2019, Mazda crecerá con la apertura de Mazda Mazatlán, y en 2020, abrirá Mazda en Los Cabos, buscando cerrar el año con 62 agencias en todo el país.

PARA SABER

En 2019, la empresa recibió, por segundo año consecutivo, el reconocimiento por parte de los clientes, por la mejor experiencia de venta a nivel nacional.

UN SIGLO DE EXISTENCIA

En 2020 Mazda cumplirá 100 años en el mundo, es una de las pocas marcas que llegan a esta celebración, y las mayorías son japonesas.