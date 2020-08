Crédito de $500 millones solicitado por Gobierno de Sinaloa es para tener un 'colchón', afirma SAyF

El Secretario de Administración y Finanzas, Luis Alberto de la Vega Armenta, afirmó que se trata de una línea de crédito para utilizar en caso de que haya problemas de flujo, de la cual podrán disponer por nueve meses

Karen Bravo

El crédito de 500 millones de pesos solicitado por el Gobierno del Estado para pagar a corto plazo es para tener un fondo en caso de que haya problemas de flujo con los recursos, afirmó el Secretario de Administración y Finanzas, Luis Alberto de la Vega Armenta.

“Está disponible para atender un caso emergente de flujo. Si el flujo nos llega para pagar lo normal, no vamos a tener la necesidad de hacer uso de esta línea de crédito”, dijo.

“Nada más es un colchón, es como una tarjeta de crédito ahí tengo, cuánto pedí 300 mil pesos ahí están, si no lo ocupo no lo dispongo. No me cuesta mantener la línea de crédito abierta como Estado”, afirmó.

El pasado 15 de agosto fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa un acta de fallo que definió solicitar un préstamo por 500 millones de pesos, el cual generará un cobro de interés de 4 millones 471 mil 931 pesos y la fecha límite de pago es el 31 de julio del 2021.

“Esto opera como si fuera una tarjeta de crédito, lo tengo disponible, pago con los intereses que se generaron en el mes, en diez días o en los 15 días y pago. Otra vez vuelvo a tener la línea de crédito disponible, más no lo tengo yo”, explicó el funcionario.

De la Vega Armenta detalló que desde 2017 el Gobierno del Estado abrió una línea de crédito revolvente por 900 millones de pesos que se mantuvo en los dos siguientes años y corresponden a créditos de corto plazo que permiten mantener el flujo.

En el mes de julio, el Ejecutivo solicitó un préstamo para solventar la nómina y dar los recursos que le corresponden a la Universidad Autónoma de Sinaloa, según informó en su momento el Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

“El flujo no está correspondiendo de acuerdo a las necesidades de gasto y los compromisos se mantienen, como en el caso particular de la UAS. No nos llegaba el dinero, accedimos a esa línea de crédito, pagamos y en cuanto nos llega el dinero de la Federación ya liquidamos el crédito”, detalló el Secretario de Finanzas.

Señaló de la Vega Armenta que el Estado continuará con problemas de flujo y liquidez, ya que ha habido una caída de hasta 600 millones de pesos en ingresos propios.

“Esperemos que con la reapertura económica que se está dando desde julio esto mejore y por ahí en septiembre u octubre empecemos a recuperar parte de lo que hemos perdido para estar en condiciones de pagar lo que gastamos”, expresó.