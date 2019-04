Cristian Antonio PÃ©rez rompe barreras y destaca como director tÃ©cnico

Cristian Antonio Pérez rompe barreras y destaca como director técnico

Perder sus brazos en un accidente durante su niñez lo impulsó a dar lo mejor de sí día con día

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Mostrando que los límites son simples barreras mentales, Cristian Antonio Pérez, una persona con capacidades diferentes que labora en el Instituto Municipal del Deporte, destaca como director técnico de futbol.

Pérez Rocha, adscrito a la coordinación de infraestructura deportiva del Imdem de la zona rural, consiguió el campeonato de copa dirigiendo a Colonia Fidel Velázquez, equipo que participa en la Liga de Futbol Libre Rural Imdem.

“Me encanta el futbol ya que gran parte de mi familia lo han practicado”, expresó el técnico campeón.

El gran “Quichano”, como le llaman cariñosamente sus amigos, tiene un par de años dirigiendo a su “colonia de guerreros” hasta llevarlos al título copero, luego de vencer a su acérrimo rival, La Pizarra, por 2 goles a 0.

Cristian Antonio no pierde las esperanzas de algún día trabajar con una organización profesional del futbol mexicano, por lo que cada semana planea la estrategia con la que su equipo saltará al terreno de juego.

“Dios me da esta fortaleza y la sabiduría para dirigir a los equipos, vemos siempre primero el desempeño del jugador, dentro y fuera de la cancha”, comentó.

“No quise jugar ya porque me daban ‘carrilla’, me decían que cometía falta con las manos y como no cuento con ellas tras un accidente que tuve en la niñez, pues ahora como técnico sigo vigente en el balompié local”.

Si de alguna cosa está consciente Cristian Antonio Pérez es la de seguir luchando día a día para superar sus metas personales.

“Agradezco a Dios por darme la oportunidad de disfrutar lo que hago, de seguir en el deporte que me apasiona y contar con salud, pero sobre todo por la oportunidad de vivir”.