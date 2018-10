Cristiano Ronaldo destrona a Selena Gomez de Instagram

La actriz y cantante, que tiene más de 144 millones de seguidores en la red social, ha sido desbancada por el futbolista del Juventus, que vive su momento más mediático

Noroeste / Redacción

30/10/2018 | 12:12 AM

Selena Gomez ha sido destronada de Instagram. Desde 2016, la cantante y actriz, de 26 años, ha sido la reina indiscutible de esta red social, donde ha llegado a acumular hasta 144 millones de seguidores.

El futbolista Cristiano Ronaldo, que siempre estuvo pisándole los talones en número de seguidores, acaba de conseguir desbancarla y hacerse con el primer lugar.

Ronaldo supera en más de 84 mil seguidores a la intérprete de Back To You, obteniendo el portugués un total de 144 millones 443 mil 152 admiradores en Instagram frente a los 144 millones 358 mil 727 de la ex niña Disney.

No resulta del todo extraño que el portugués haya conseguido coronarse como el nuevo rey de esta plataforma, ya que el ex jugador del Real Madrid gana seguidores a marchas forzadas.

En noviembre de 2016 se colocó en la segunda posición en este ranking de la red social gracias a que en un solo año aumentó el número de sus amigos en casi 34 millones. Por algo los dos son las personas que más dinero llegan a ingresar por cada una de sus publicaciones.

Instagram se ha convertido en fuente de publicidad, promoción e ingresos para muchos famosos. Tal es la importancia en la actualidad de ser referente en las redes sociales que algunos de ellos encargan su gestión a profesionales. Otros prefieren tener un control personal, pero todos saben que la calidad de la imagen solo la compensa un momento único en el que sus seguidores se sientan partícipes en cierta manera de alguno de sus momentos más privados. Le ocurrió a Beyoncé, quien hasta principios de este año era la estrella que más me gusta había conseguido con la foto del posado en el que mostraba su embarazo de gemelos en una imagen captada por el fotógrafo Awol Eriku.

Pero la intérprete de Single Ladies también se vio superada en este apartado por el astro del balompié, gracias a la fotografía que compartió nada más nacer su hija Alana Martina, una imagen familiar en la que aparecía junto a su pareja, Georgina Rodríguez, la recién nacida y su hijo mayor, Cristiano Jr., con bata y gorros de quirófano.

Este nuevo éxito llega en el momento más mediático tanto para el futbolista como para la cantante y actriz. Desde este verano, Cristiano Ronaldo acapara titulares debido a su marcha del Real Madrid tras nueve temporadas y su llegada a la Juventus, quien pagó 100 millones por el luso. Su ausencia ha llevado al club blanco a una espiral de derrotas al comienzo de esta temporada y ya ha dejado huella entre los italianos. Su doblete en el último partido contra el Empoli el pasado sábado hizo que el portugués alcanzara los siete tantos y se sitúe a solo dos del pichichi de la Serie A. Pero no son solo buenas noticias las que rodean últimamente al astro del balón.

AMBOS, EN PROBLEMAS

A principios de este mes, Cristiano Ronaldo fue demandado por una mujer que lo acusaba de violación. El jugador, que ha negado los hechos, ha asegurado en varias ocasiones sentirse tranquilo y ha dejado el caso en manos de sus abogados.

“En esta situación, no voy a mentir. Mis abogados están confiados y, por supuesto, yo también. La verdad siempre sale adelante”, dijo al respecto la semana pasada.

Por su parte, Selena Gomez también es noticia estos días por su situación personal y de salud tras permanecer estas últimas semanas ingresada en un centro psiquiátrico en Estados Unidos.

La intérprete de Wolves sufrió una "crisis emocional" y fue ingresada para seguir una forma de tratamiento denominado terapia dialéctica conductual. Su última publicación en Instagram es del 24 de septiembre y en ella, Gomez se despedía, de nuevo, de las redes sociales:

“Por mucho que estoy agradecida por la voz que las redes sociales nos brindan a cada uno de nosotros, estoy igualmente agradecida por poder dar un paso atrás y vivir mi vida presente", comentó.

"Solo recuerda, los comentarios negativos pueden herir los sentimientos de cualquiera”.

Un post que hace referencia a los ataques que ha recibido por las redes tras el compromiso de su ex novio Justin Bieber con la modelo Hailey Baldwin. Durante un encuentro con sus seguidores en Instagram Live, la artista admitió que la depresión fue gran parte de su vida en los últimos cinco años. "Antes de cumplir 26 años, pasé por un periodo en el que estuve en piloto automático durante cinco años, pasando por las emociones, tratando de descubrir quién soy y haciendo lo mejor que podía. Pero al hacerlo, la gente me destrozaba", declaró.

PARA SABER

Cristiano Ronaldo cerró el 2017 con 116 millones de seguidores en Instagram, 14 millones menos que la artista, que registró 130 millones de seguidores ese mismo año.

La última vez que Selena Gomez no estuvo en el primer lugar fue en 2015, año en el que la también cantante Taylor Swift ocupó el primer lugar. En ese entonces, Swift era la persona más seguida en Instagram, con 59.8 millones de seguidores, mientas que Gomez tenía 57 millones de fans en la misma red social.