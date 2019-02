Critica Villalobos a funcionarios federales por no declarar sus bienes, pero Ã©l tiene su declaraciÃ³n privada

FUNCIONARIOS

Critica Villalobos a funcionarios federales por no declarar sus bienes, pero él tiene su declaración privada

Argumentó que es por cuestiones de seguridad, y que la ley les da la opción de que los datos sean privados

Karen Bravo

El Diputado Jorge Villalobos Seáñez criticó que la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el Secretario de Comunicaciones y Transportes Javier Jiménez Espriu omitieran declarar propiedades en Estados Unidos, pero él tiene su declaración patrimonial privada.

Argumentó que es por motivos de seguridad que su información permanece privada, además señaló que la ley respalda a los funcionarios que no quieran hacer pública su declaración.

"Desde que fui funcionario federal las presenté pero no las hago públicas (...) por cuestiones de seguridad, simple y sencillamente ni mis cuentas de sociales, todo este tipo de cosas a la que mucha gente pueda tener acceso a ver qué propiedades tienes, qué amigos tienes, etcétera, es una cuestión de seguridad más que de transparencia", expresó.

Presentar la declaración patrimonial es en cumplimiento de la ley y no un sometimiento a la moralidad del Presidente Andrés Manuel López Obrador, declaró. Mientras sean presentadas en el órgano de control cumple con la ley, comentó.

"La ley te da la obligación de hacerlas públicas o no, la moralidad del Presidente es la que obligó a hacerlas públicas", dijo.

"Es una cuestión de legalidad, no de moralidad".

Acusó que en lo local, el Congreso del Estado no cuenta con los formatos para presentar la declaración 3 de 3 ni la plataforma para hacerla pública.

- ¿No es un poco transparencia simulada, Diputado? Porque la presentó y decidió no hacerla pública.

No, no es simulado, simple y sencillamente la ley te establece la forma en que puedas presentarla y tu decides hacerla pública o no.

Villalobos Seáñez descartó que quiera ocultar información que lo comprometa, al tener privada su declaración.