Crucial duelo entre Dorados y Atlante, en el Jueves de Ascenso

Ambas escuadras buscan enfilarse a un buen cierre de temporada

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ Dorados de Sinaloa recibirá este jueves a Potros de Hierro del Atlante en el Jueves de Ascenso de futbol profesional mexicano.

El juego, que está programado en el estadio Banorte a las 20:00 horas, será crucial para el cierre de temporada regular de ambos equipos, con la particularidad de que estarán en juego cuatro puntos en caso de que el visitante pueda sacar la victoria.

“Enfocado en lo principal, que es el equipo, que es el funcionamiento. En mañana demostrar que venimos trabajando muy bien desde el inicio de la temporada. No estamos demostrando lo que todos queremos, pero más allá de mi gol, y mi situación personal, estoy enfocado en lo grupal y creo que mañana será un buen día para cerrar el campeonato de la mejor manera y con una liguilla por delante, que es lo que todos estamos buscando”, dijo Fernando Elizari, jugador de Dorados.

Por su parte, el director técnico de Potros de Hierro, Alex Diego, dijo que no es ningún secreto que su equipo se encuentre en los primeros lugares de la tabla de posiciones, a pesar de que batallaron en la primera parte del torneo.

“No hay ningún secreto, es el trabajo día a día. Sabíamos que al principio nos iba a costar un poco por la adaptación de tantos jugadores nuevos que tenemos en el equipo”, dijo Alex.

“El equipo no había funcionado mal, el equipo había trabajado bien, no se habían estado dando los resultados por tema de contundencia, si bien no habíamos ganado, pero tampoco habíamos perdido. Entonces muchas veces es más importante cómo se cierra que cómo se inicia”.

El jugador del Atlante, Érick Vera, señaló que no le preocupa jugar en la casa de Dorados, y aunque respetan al rival buscarán la victoria.

“Creo que en todas las canchas nos tenemos que parar con convicción, con personalidad”, señaló.

“Respetamos al rival, es un rival de jerarquía, con historia importante, pero eso no juega. Al final somos once contra once y nosotros estamos convencidos que haciendo el trabajo que nos está pidiendo el cuerpo técnico, podemos tener altas posibilidades de sacar un buen resultado”.

PARA SABER

El encuentro será transmitido en vivo por ESPN 2 en televisión, por Radio Sinaloa y Maxiradio en radio y por Marca Claro vía streaming en punto de las 20:00 horas.

JUEVES 17 DE OCTUBRE

Dorados de Sinaloa vs. Atlante

20:00 horas

Estadio Dorados

TV: ESPN 2