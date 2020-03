¿Cuál es la peor cinta del UCM? Usuarios de Twitter señalan a Iron Man 3 y Thor 2 durante la cuarentena

“Thor 2 es tendencia, discutiendo sobre la peor película de Marvel. Nunca vamos a estar de acuerdo, te das cuenta, ¿verdad?”, señala otro tuitero que tiene claro que cada fan va a barrer hacia casa.

“Aquí están mis tres últimas: Thor Ragnarok, Iron Man 3, Capitana Marvel. Y todos aquellos que quieran decirme cuán equivocado estoy, guarden el aliento. No cambiaré de opinión”.

Thor 2 is trending and I don't care if you all think that this movie is a mess or not. I'm pretty sure we can all agree that Tom Hiddleston was top notch in this film and that Loki's few scenes basically saved the whole thing from flopping entirely. pic.twitter.com/svLVzC8gXG