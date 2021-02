¿Cuándo recibiré la llamada para la vacuna Covid-19? Salud responde 10 preguntas sobre el registro

México tiene acuerdos por 34.4 millones de dosis de Pfizer, 77.4 millones de la británica AstraZeneca, 35 millones de CanSino y 51.5 millones de la plataforma Covax. Además, el país acordó 24 millones de dosis de la fórmula Sputnik V

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- México ha iniciado el registro de personas adultas mayores para vacunarse contra la COVID-19. Sin embargo, con el comienzo de este proceso, también surgen las preguntas: ¿cuándo me darán la cita? ¿si ya tuve coronavirus, me puedo vacunar? ¿La cita se puede reprogramar?

Hoy, la Secretaría de Salud federal respondió algunas de las dudas más frecuentes del proceso de registro y vacunación.

LAS DUDAS

1 ¿Cuánto tiempo debo esperar a que me llamen después de mi registro?

El director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, recordó que en este momento está el proceso de registro, no de citas para vacunas. Por lo que pidió a los adultos mayores no preocuparse si no vio una fecha y hora para su vacuna.

Una vez que el registro de las personas adultas mayores esté completo, las llamadas para confirmar la fecha y hora de la cita se realizará a partir de los decenios definidos como prioritarios por parte del Comité Técnico Asesor de Vacunas de México.

Es decir, primer se atenderá a las personas de 80 y mas; después a los de 70 a 79; y se concluirá con los de 60 a 69 años.

2 ¿Qué debo hacer si no me llaman?

En caso de que la personas adulta mayor no reciba la llamada para agendar la cita. La Secretaría de Salud pidió asegurarse de haber registrado de manera correcta los números de contacto.

También pidió esperar recibir la llamada con base en el punto de priorización de edad.

“Cuando uno cumple los 60 años, lo que hay que pensar es que me van a llamar una vez que se hayan calendarizado los de 80 y más, 70 y 79, y entonces ya me tocará a mi”, ejemplificó Cortés Alcalá.

Sin embargo, en caso de que pase mucho tiempo y la dosis ya se esté aplicando en su estado y a personas de su edad, se puede meter una aclaración en el sistema.

3 Si a la personas adulta mayor se le pasa la llamada o por alguna razón no pudiera asistir, ¿cómo se reprograma la cita?

En caso de que la persona no pudiera acudir a su cita, los organizadores se contactarán con la persona para agendar una nueva cita.

“Todas las vacunas están garantizadas”, aseguró el funcionario federal.

4 Si ya me llamaron las personas del programa de pensión, ¿de todos modos me tengo que registrar?

La Secretaría de Salud afirmó que si la personas adulta mayor ya fue contactada por vía telefónica por los servidores de la nación, no es necesario que vuelva a registrarse en la plataforma.

“Si la persona adulta mayor ya recibió la llamada del servidor de la nación y le dijo: ’sí, sí vivo, sí, sí estoy aquí, y me interesa recibir la vacuna’, en ese momento ya está registrado como una persona interesada en recibir la vacuna y se generará su cita”, agregó.

5 ¿Habrá medios de contacto adicionales a la llamada telefónica?

Las personas que ya se hayan registrado también serán contactadas por los correos electrónicos que proporcionaron; así como por los números de familiares que el adulto mayor proporcionó.

La dependencia aclaró que para que la gente no desconfíe de los números de los que lo llamarán; estos serán del mismo estado en el que la persona resida.

6 ¿Hay alguna forma de verificar mi cita en la plataforma?

De acuerdo con la dependencia, una vez que inicie el proceso de vacunación “se te comunicará a través de tele´fono y correo electrónico la fecha y hora de tu cita“.

7 Si la plataforma me “sacó” después de poner los datos, ¿mi registro se duplica? o ¿cómo confirmo que todo está en orden?

Uno de los problemas más comunes es que el sistema saque al usuario de la plataforma; sin embargo, la Secretaría de Salud afirmó que cada determinado momento la información del usuario es guardaba.

“Existe la posibilidad de que se pierdan algunos datos, pero ingresando de nuevo con su CURP estarán los datos que ustedes ya hayan registrado y podrán continuar el registro hasta obtener su comprobante específico”, puntualizó Cortés Alcalá.

8 Algunos estados tienen sus propias plataformas, ¿debo registrarme en las dos?

Sobre esta interrogante, el funcionario detalló que la única plataforma en la que se debe registrar es en la de la Secretaría de Salud.

9 Qué tipo de vacunas recibiré?

La dependencia aseveró que el usuario no podrá seleccionar qué tipo de vacuna recibirá; le tocará aquella que tenga asignada la célula de vacunación correspondiente.

“Si esa vacuna que le toca corresponde a dos dosis, en ese momento, con el lote o la marca, el sistema sabrá que necesita una o dos dosis”, especifico.

10 ¿Y si no hay posibilidad de desplazarse?

En este caso, la Secretaría de Salud detalló que habrá un operativo específico para llevar la vacuna al lugar de residencia de la personas.

11 ¿Si ya tuve COVID, me puedo vacunar?

Al respecto, el Subsecretario Hugo López-Gatell aseguró que es recomendable vacunarse, aunque ya se haya tenido COVID-19.

“Quien ya tuvo COVID se puede vacunar y recomendamos que lo haga. Teçorcamente quien ya tuvo, desarrolló inmunidad; sin embargo, no hay una evidencia directa de cuál era la potencia y duración por infección natural”, detalló.